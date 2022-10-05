「賽車教父」廖老大成立手搖品牌，成功吸引大批加盟主，後續因品質問題及市場反應，導致部分加盟店收攤，但也有加盟店還在努力，不只全面降價、甚至點一杯飲料也能外送，期望能靠親切的價格跟服務，吸引生意上門。

一位廖老大茶坊分店老闆近日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，分享最新調降的茶品價目表，坦言「希望用更優惠的價格，讓大家可以暫時忘記品牌形象」，除了買五送一的優惠，目前員工只剩一位，有生意也願意外送。

一位廖老大茶飲加盟主宣布降價，貼出最新價目表盼有客人上門。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

貼文一出也引起網友留言，「價格親民多了」、「嘉義，茶類25我覺得可以」、「老闆有心我就支持」、「上次去晚上大約6點多珍珠就賣完了，下次有去嘉義市再來支持老闆」、「降價有利於試喝，產品品質穩定了沒？」、「老闆真佛，但請問連鎖店可以自行調降價格嗎？」、「廖老大檢討勞工局也該反省一下自己，加盟主正在努力求生存」。

老闆也一一回覆留言，透露總公司有開放加盟主可以加減10元，目前大部分已經降價10元了，甚至只買一杯也願意外送，也強調珍珠都是早上煮，3小時倒掉，一天可能賣不到3杯，所以晚上不會再煮。

也有人留言鼓勵老闆，「上次有去光顧，奶茶其實不錯，老闆也很實在，價格變親民後，多多上來宣傳」、「看你不斷在社團po文做市場調查並調整，覺得你很用心在經營！」、「一杯就有外送又降價，我用行動支持你」、「加油！支持用心的店家」。