特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）再次改變心意，願意按原先承諾以每股54.2美元、總價440億美元收購社群平台推特。這起纏訟數月的交易案可望塵埃落定，帶動推特股價大漲，令知名激進投資人伊坎（Carl Icahn）在內的投資大戶大賺一筆。

推特股價周二狂飆逾22％，每股報52美元。消息人士表示，伊坎近幾個月以來買進逾5億美元推特持股，每股買進價格約在35美元，而這意味著：他掌控的Icahn Enterprises公司在這檔股票單日獲利推估超過2.5億美元。

據周二披露的監管文件顯示，穆斯克回心轉意、承諾以最初條件收購推特，但前提是後者必須撤銷訴訟。穆斯克今年4月同意收購推特，7月以假帳號數據不實等理由單方面宣布終止交易，推特一怒之下告上法庭， 該案訂於10月17日開庭。

消息人士表示，伊坎持續敲進推特股票，原因在於他認為「穆斯克不會打一場可能會輸掉的官司」。