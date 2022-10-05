我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應我國政府邀請，於5日晚間率訪問團抵臺進行國是訪問，並將出席今年我國國慶慶典活動，惠恕仁在桃機表示，帛琉與台灣的友誼堅若磐石，期待和台灣人民一起歡度、慶祝雙十國慶。
惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）率領的訪團搭乘中華航空公司CI27班機，在晚間8時08分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自到場接機表達誠摯歡迎。
惠恕仁在機場表示，很高興來到台灣，就像回到家一樣。他這次來就是告訴大家，帛琉與台灣的友誼堅若磐石，也很期待接下來的行程中與蔡英文總統見面，與台灣人民一同慶祝雙十國慶。他也提到，數日前帛琉才慶祝28週年的獨立紀念日，很高興帛琉能持續地慶祝並捍衛自由，他也相信能和台灣一起捍衛民主自由，並且期待和台灣人民一起歡度、慶祝這個代表自由民主的節日。
外交部表示，惠恕仁是今年第6屆「玉山論壇」（2022 Yushan Forum）重要嘉賓，將於開幕式針對今年主題「振興、再定位與重啟連結」（Revitalizing Reorienting and Reconnection）發表專題演說。惠恕仁訪團另將參訪國立台灣海洋大學與原住民觀光產業，以深入瞭解台灣在水產養殖、原住民觀光的永續發展現況。
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