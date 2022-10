在2022年克里米亞小姐選美會封后的瓦列娃(Olga Valeeva),因演唱烏克蘭愛國歌曲「紅莢蒾」(Chervona Kalyna)遭到俄羅斯占領當局罰款4萬盧布(約合新台幣2萬1400元)。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,克里米亞內政部一名發言人發布影片稱,該部在網路上發現一段兩名女子唱著一首極端組織戰歌的影片。

該部稱,這兩人因涉嫌「從事非法行為,詆毀俄羅斯聯邦動用武裝部隊,以及公開展示違禁符號,遭到拘留」。兩人隨後被法院裁定有罪,瓦列娃的友人被判處10天拘禁。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)3日報導,瓦列娃因為有未成年子女而免於入獄。

「紅莢蒾」是一首烏克蘭愛國歌曲,全名為「草地上的紅莢蒾」(Oi u luzi chervona kalyna),在俄羅斯入侵期間風靡一時,英國搖滾樂團平克佛洛伊德(Pink Floyd)發表了翻唱版本。歌詞呼籲烏克蘭民族奮起,像在田野裡生長的紅莢蒾一樣「喜笑顏開」。

俄羅斯占領克里米亞後所成立政府領導人的顧問克留契柯夫(Oleg Kriuchkov)2日在Telegram上稱:「在克里米亞,沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰。」

克留契柯夫說:「但是,這裡不允許有人唱民族主義的讚美詩!如果您想唱『紅莢蒾』或『班傑拉是我們的父親,烏克蘭是我們的母親』(Our father is Bandera, Ukraine is our mother!),我們會提供一個平台,我們將帶你到尼古拉耶夫(Nikolaev)或札波羅熱(Zaporozhzhia)的中立領土,讓你唱個夠。」