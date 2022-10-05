五大電信公司董事長及總經理5日拜會NCC新任委員，針對低軌道衛星、5G垂直場域兩大議題提出建言，希望本國電信業者的頻率使用費比照國際市場，改以行政成本計算，否則不僅頻譜標金恨天高、目前每年五家電信公司合計還要繳交30億元左右的頻率使用費，對業者而言是相當沈重的負擔。

除此，儘管低軌道衛星執照即將開放申請，然國際低軌衛星業者有意爭取在台發展低軌道衛星主導權，五家電信公司對此也有話要說，並提議國際業者來台，落地機制要完善，包括應落實電信管理法規範、外資持股比重上限直間接及間接比重不得超過60％、善盡編鄉建設義務。政府對於國際業者的資訊閘口、通訊監察也要有掌握的能力，以確保國家資通訊安全，「不能來了之後賺了錢，數據全部帶走，什麼都不留」，另外，業者也力促政府協助媒合本國電信業者與國際低軌道衛星業者合作。

中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大董事長蔡明忠，遠傳電信董事長徐旭東、總經理井琪，台灣之星董事長林清棠、總經理賴弦五，亞太電信董事長暨總經理陳鵬，5日均親自出席這場拜會NCC新任委員之旅，儘管目前頻譜爭議不休，然五大電信董總頗有默契，在這場拜會之旅都絕口不談頻譜超限議題，並在會後迅速離開。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋轉述會談內容指出，國際上已普遍以行政成本取代收取頻率使用費，但台灣從2G時代開始收取頻率使用費至今，雖然NCC近年調整頻率使用費，從每1MHz的1,067元調降至目前700多元，但相較於2G時代每家業者擁有20MHz左右的頻譜資源，目前每家電信業者擁有的頻寬數都以百MHz計算，五家電信商合計每年還要繳交30多億元的頻率使用費，金額相當龐大。

然反觀即將開放執照申請的5G垂直場域專網以及低軌道衛星執照，最高只需繳付百萬元左右，「我們沒有要墊高他們的成本，只希望合理降低我們的成本」，劉莉秋強調，如能改用行政成本計算，將可以讓電信業者與低軌軌星、5G專網的頻率使用費趨向一致、合理化。