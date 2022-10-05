九合一縣市長之爭上演負面選戰，民進黨南投縣長候選人蔡培慧團隊指控國民黨候選人許淑華，在法院判決書中記載著許曾任草屯香港理容院廣場的會計，且同時是投資150萬元的股東。對此，許淑華今(5日)回應，八大行業也是合法事業，請民進黨不要對八大行業有職業歧視，並把她20幾年前還未從政時的會計工作，拿來與3年前擔任公職的賴燕雪議員偷竊遭判刑確定來類比。

民進黨發言人謝子涵今指出，先前蔡培慧團隊已多次提出質疑，許淑華的黑歷史層出不窮，在公開資料中都查詢得到。包括先前是否護航特定砂石業者？為何將3千多坪的運動公園改建為議會大樓？在選前急拆涉有恐嚇取財等暴力事件招待所的自肥工程？以及佔用國有地問題等，至今許淑華的態度仍在閃躲、避重就輕。呼籲許淑華應對南投縣民負責，公開說清楚講明白。

許淑華今則對此回應表示，八大行業也是合法事業，請民進黨不要對八大行業有職業歧視，並把她20幾年前還未從政時的會計工作，拿來與3年前擔任公職的賴燕雪議員偷竊遭判刑確定來類比。

她反酸，民進黨不要為了袒護3年前犯下竊盜公訴罪的賴燕雪，一律將八大行業抹黃抹黑，應先向社會大眾解釋，提名法院認證「缺乏尊重他人財產權之法治觀念」的市長候選人，是不是對選民不尊重？是不是縱容黨內公職人員犯罪？

許淑華強調，登記成為候選人當天，她已經對南投縣民提出「三大主軸、十大願景」，公布有關「農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新及智慧」的十大施政重點，反觀民進黨的候選人整天瘋狗式的亂咬，只會突顯自己陣營民調見底的焦慮。