台電9月中派員赴英國生質能電廠見習，預計明年10月，啟動除役興達電廠1號機改造為「生質能示範機組」計劃，以因應2025年非核家園綠能需求。不同於小型沼氣生質能發電，這將是台灣首部大型生質能發電機組。台電目標2026年1月正式商轉，若試行順利，未來將擴及到四大燃煤電廠除役機組。

2025年核能退場，再生能源發電量兩成目標又跳票，令人憂心供電缺口。經濟部長王美花今天表示，缺口除先以燃氣補齊，台電已提出將除役燃煤電廠轉作成生質能電廠構想。

排除運輸過程，生質能發電屬於零碳排綠能，共有固體、液體、氣體三種燃料，主要靠農業工業廢棄物、沼氣、生質柴油等轉化，台電未來要使用的是固體燃料，也就是以木質顆粒來取代燃煤，進行發電。

台電上月派員到英國Drax(德拉克斯電廠) 與Lynemouth(萊恩茅斯)兩家生質能電廠參訪，了解相關燃煤機組改生質能發電的設備改裝與營運狀況。

台電指英國經驗很具參考性，由於高雄興達電廠1、2號機明年底要除役，已規劃把停下來的50萬瓩1號機改裝生質能發電示範機組，包括碼頭、輸儲、發電機都得改。

年底前台電會提出興達改造生質能可行性評估，明年提報環評，預計10月1日啟動工期，需耗時27個月，按時程2026年1月正式投料商轉。由於是利用舊機組改裝，所以評估使用年限為10年，這也是國內首個超過20萬瓩的生質能機組。

如果試行1到2年順利，台電指將擴及林口、台中、興達、大林四大燃煤電廠的除役機組。至於木質顆粒料源，台灣本地缺乏，但台電表示，已探詢過加拿大、美國、東南亞多處都有進口來源，不必擔心。

只是生質能發電成本每度約到5至6元，比傳統火力煤氣貴上2到3倍，基於國家淨零碳排政策，台電仍必須配合，儘早啟動相關低碳發電機組試驗。

生質能機組熱值約僅有燃煤的三分之二，但台電表示，可藉由多投三分之一料源，一樣可產出原有50萬瓩的機組電力，基本能作為基載電力使用，只是擴大使用仍需考量成本。