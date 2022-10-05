南韓雙人團體「酷龍」成員具俊曄與女星大S閃婚，兩人橫跨多年總算相守的愛情令不少人羨慕，具俊曄為了大S選擇來台灣發展，不僅驚喜現身金曲獎和小S一起同台，還在台灣多場活動中擔任DJ，被台灣民眾封為「國民姊夫」；今（5日）南韓「漫畫神人」金政基在法國機場突然心臟不適，送醫後仍回天乏術，具俊曄得知後也發文悼念。

具俊曄今（5日）得知南韓漫畫家金政基不幸去世的消息，在Instagram以韓文悼念：「金正基，我非常喜歡和尊敬的作者...安息吧，離去的人...」，他曬出兩張黑白合照，照片中具俊曄和金政基都戴著口罩和黑框眼鏡，且兩人都是光頭造型，一時間有點難分出誰是誰，不過兩人臉上都洋溢著笑容，互動相當融洽，金政基用手指著具俊曄，看起來非常開心。

許多韓國和台灣網友都在底下留言：「超難過...」、「天妒英才」、「請節哀」、「RIP」。金政基的官方IG今（5日）以黑底白字發文，貼文中使用五國語言，透露金政基3日在法國完成最後一項工作後，準備飛往下一站目的地美國，不料到達機場後卻突然感到心臟不適，雖然馬上去附近的醫院接受治療，但仍不幸辭世。

官方宣布逝世的消息。（圖／kimjunggius Instagram）

好友金鉉辰難過寫下：「政基為我們創作太多太多的作品，現在再也不要這樣了，好好休息吧，謝謝你政基」，同時工作團隊體諒粉絲的心情，創了一個電子郵箱，專門給粉絲們抒發情感，如果有想和金政基老師說的話，或想一起回憶的過往，都可以發到公布郵箱。