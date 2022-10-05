聯想旗下的手機品牌摩托羅拉宣布成為NBA芝加哥公牛隊的球衣贊助商，自2022～2023年球季開始，所有公牛隊球衣的左肩處都會繡上摩托羅拉商標，球衣則在10月5日（週三）公牛隊與紐奧良鵜鶘隊的第一場熱身賽中亮相。

此外，摩托羅拉也宣布成為芝加哥公牛隊城市版球衣的聯名合作夥伴，公牛隊也將於11月18日披上全新城市版球衣，於新球季的第一場主場賽事中迎戰奧蘭多魔術隊。

除了成為公牛隊首位芝加哥在地的球衣贊助商，摩托羅拉同時球隊的全球合作夥伴以及官方手機合作夥伴，球季間各項賽事活動都將獨家透過摩托羅拉手機記錄及發表。

為進一步使全球公牛隊、NBA球迷與摩托羅拉品牌建立連結，摩托羅拉表示，與芝加哥公牛隊的合作包括球場及賽事轉播贊助，球迷將能在比賽期間，於球賽場邊、計分板、賽事轉播與重播畫面，甚至是公牛隊的社群平台、官方網站和球迷交流平台上，都能一眼就看見摩托羅拉品牌標誌。