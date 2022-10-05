台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）5日舉辦第21屆「2022流通經營者高峰論壇」，今年以「連結商業未來鎖定永續價值」為主題，吸引線上線下超過500人參與；其中備受關注的主題是許士軍所提出，在生態觀念下的嶄新產業結構，以及台灣野村總研陳志仁的「日本流通業正在發生的ESG蝴蝶效應」。

TCFA理事長陳翔玢表示，產業學習不能中斷，今年高峰論壇採取實體及線上同步進行，面對經濟局勢多變，各企業忙著衝刺第四季業績，仍有不少會員企業持續創新突破。

管理大師許士軍指出，在生態觀念下的嶄新產業結構，要突破定型組織，滿足個別顧客需求，提供完整解決方案，虛實整合、互助互利，擺脫所有權之羈伴和市場機制的制肘。

近年連鎖業者頻頻在IP產業出招，根據國際授權協會統計，2021年全球授權商品與服務收入達3,155億美元，其中娛樂及角色IP收入達1,299億元；玩具品牌野獸國董事長楊詠亮認為，IP商業化價值大，應思考生命週期長，鮮明的設定，而且能被授權。

台灣野村總研副總陳志仁則剖析「日本流通業正在發生的ESG蝴蝶效應」，他強調，很多流通集團努力在推展ESG，綠能、綠色債券、道德消費、在地化等都在嚐試更多可能性，企業不必為ESG而ESG，應用行動走入更多的細節。

杏一醫療用品總經理蔡德忠分享「翻轉醫療零售，因應大健康潮流之商業創新戰略」，他說，杏一以醫院服務為核心，進行產業鏈延伸，偕同供應商共創大健康體系，結合同業及跨業發展生態系是重要目標。