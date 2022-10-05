新竹縣政府接續承辦110 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，5日在新竹縣立體育館點燃戰火，進行國中組品勢項目，台北市立龍山國中包攬男、女組團體冠軍，5項競賽中贏得3項冠軍。

本屆跆拳道全中錦跟去年不同的是，先進行品勢項目國、高中組，再細分為個人品勢、團體3人品勢、男女混合雙人賽等5個項目，黑帶組分別進行初賽、複賽、決賽，龍山國中在男女混合雙人賽，由林冠佑／林暐庭、李梓鋐／蔡語嫣 、施卓冶／陳敏慧等包辦前三名，林冠佑首次與林暐庭搭配就獲得冠軍，林暐庭則是衛冕成功。

林暐庭去年參賽搭檔升上高中，和新搭擋林冠佑搭配就順利蟬聯全中錦金牌，她表示：「很高興能夠衛冕。」林暐庭也成功衛冕女子個人品勢，複賽她以全場最高7.485分晉級決賽，最後壓軸上場，在前兩位上場的選手7.5高分的氣勢，她依舊沉穩演出，以7.73分強勢摘冠。

男子個人前三名競爭激烈，北投國中葉秉軒最後上場，第一品勢7.5分、第二品勢7.6分，平均7.55分奪得冠軍，賽後他說：「我才升上國一就能拿下冠軍，很開心！我相信自己的努力，應該表現不會太差。」

男子團體3人，龍山國中兩組人馬爭奪冠軍，複賽領先的林冠佑／施卓冶／陳昊佑在決賽表現不理想，反而是李梓鋐／謝忞祐／簡琮祐表現更好而帶走冠軍。龍山國中教練張修銘表示：「這樣的安排，是希望選手互相競爭，互相進步，為明年全中運的衛冕霸業做好準備。」

女子團體3人，花蓮縣立國風國中的王佩慈／徐禹莛／陳采穎靠著較佳的默契，擊敗龍山國中的陳敏慧／陳璿／蔡語嫣組合，奪得冠軍。6日大會持續進行品勢項目，由高中男、女子組的選手登場，大會規劃在10月6、7日於體育署動滋Sports Youtube頻道和博斯無限二台播出。

龍山國中的林暐庭成功衛冕全中錦女子個人品勢金牌。（大會提供）