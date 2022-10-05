近期狀態火燙的中信兄弟今天靠著第2局6分大局奠定勝基，加上先發投手德保拉6局僅失1分，以9比1擊敗統一獅，近期又拿下4連勝，近14場拿下13勝，下半季登頂後領先樂天桃猿1場勝場差。

兄弟在2局上趁著獅隊先發投手姚杰宏不穩之際，單局猛攻11人次換回6分，也讓比賽勝負早早定調。而德保拉有了火力支援，雖然3局下在2出局後被連敲2安失1分，又對施冠宇投出保送，好在他即時回穩，三振掉郭阜林，最終繳出6局失1分好投，拿下本季第11勝。

德保拉賽後自責分率下修至2.32，僅次於桃猿黃子鵬的2.15，11勝也與黃子鵬、布里悍、鋼龍並列第2，僅次於狂威的12勝，此役德保拉再投出5次三振，本季累積148K持續穩坐三振王寶座。

兄弟自從9月打出一波9連勝高潮，雖然一度中斷連勝，但昨天先是擊敗獅隊，加上桃猿不敵味全龍，兄弟成功登上下半季龍頭位置，今天在拿下勝利，也領先桃猿1場勝場差，繼續暫居下半季龍頭位置。