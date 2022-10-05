38歲女星吳婉君近年在《炮仔聲》、《天之驕女》、《一家團圓》等飆演技，被譽為「本土劇女神」。戲外的她，經常在社群平台分享生活，今（5日）PO比基尼照，卻透露剛動手術，原來醫師評估她腋下的痣有癌變的可能，所以連腳底的痣一併切除。

吳婉君今（5日）在社群平台上傳火辣比基尼照，露出豐滿上圍和腋下的一顆黑痣，她在文中透露，去年發現腳底長新痣，看了三個醫生都被建議切除，其中一名醫師還告訴她：「腳底的看起來是一般的痣，應該是良性的，不用太擔心，但腋下的痣反而有些異常，它變大而且已經變不規則形狀，這個反而要特別注意。』」

為了預防癌變，吳婉君遵從醫囑，昨日把腋下、腳底的痣切除並送去化驗，幽默地形容：「跟腋下綺夢還有腳底韋小寶徹底分離了」。她向粉絲報平安，表示是局部小手術，只不過術後修護較難受。

吳婉君呼籲外界要注意痣的增長和變化，不能掉以輕心，最後謝謝大家的關心，「我很好，只是傷口痛而已。」