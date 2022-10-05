有研發界奧斯卡的R＆D 100 Awards全球百大科技研發獎今年邁入60周年，台灣創新科技一口氣囊括12個獎項，獲獎數全球第二、亞洲第一，超越歐洲、日本。獲獎技術包含工研院「微型Micro LED全彩顯示模組」、「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」以及與國際材料大廠杜邦微電路合作的「9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」。

經濟部今（5）日舉辦「科技領航 再綻光芒 2022 R＆D 100 Awards獲獎記者會」。經濟部次長林全能表示，技術處科技專案已經連續15年獲得75個全球百大科技研發獎的榮耀，有超過九成已技轉廠商，甚至孵育出多家新創公司。

12個獎項，經濟部科專成果獲10項，許多為呼應全球元宇宙、淨零排放、智慧醫療趨勢。例如在通訊方面，5G的普及讓傳輸技術逐漸從目前的主流頻段走向速度更快的毫米波頻段，工研院與杜邦微電路及元件材料公司深度合作研發的「9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」，將耐高溫、低損耗的低溫共燒陶瓷，成功打造出用於5G毫米波的通訊元件，幫助台廠擴大開放式無線通訊研發領域。

在顯示技術方面，Micro LED市場商機無窮，工研院超廣色域「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，擁有高解析、高亮度、高整合、低功耗等特點，更以聯盟的形式，攜手錼創科技、佐臻等廠商進軍車載顯示、下世代XR眼鏡等新興市場，成功協助國內Micro LED產業前進國際舞台。

在資訊安全上，資策會「勒索軟體智能獵捕平台」，透過AI技術主動分析駭客攻擊軌跡、病毒碼比對與威脅行為軌跡推估，以一站式勒索軟體檢測服務平台，協助企業於資安事前識別駭客攻擊，提早因應。