《嬰兒轉運站》導演是枝裕和（右）、宋康昊合體出席釜山影展。（摘自YouTube）

《韓山島海戰》玉澤演（左起）、朴海日、卞約漢出席釜山影展。（摘自YouTube）

梁朝偉（左起）與是枝裕和、宋康昊開心合照。（摘自劉嘉玲IG）

「第27屆釜山影展」今（5日）晚舉辦開幕式，過去2年受疫情影響規模縮減，今年終於恢復昔日盛况，香港影帝梁朝偉獲頒「亞洲電影人獎」，他暌違7年訪韓，昨午帶著老婆劉嘉玲飛抵釜山金海機場，親民向粉絲打招呼。他今一襲白色西裝壓軸登場紅毯，立刻尖叫此起彼落，顯見他的超高人氣。

該獎項由在《夢想之地》飾演尹汝貞女兒的韓藝璃擔任引言人，接著播放了一段VCR回顧梁朝偉出道以來飾演過的經典角色，影展官方更稱他是「我們時代的偉大演員」，梁朝偉以英文致詞：「很榮幸能夠獲得這個獎，感謝給我這個機會再次來到釜山影展，能夠與韓國粉絲面對面交流，也希望今年的影展可以順利舉行。」引起台下5000名粉絲歡呼。另外，影展上還舉辦梁朝偉作品展，放映他親自挑選的《2046》、《東成西就》、《無間道》、《暗花》、《春光乍洩》、《花樣年華》共6部作品。

現場當然也有不少大咖韓星，包括《韓山島海戰》卞約漢、朴海日、玉澤演；《嬰兒轉運站》導演是枝裕和、宋康昊，2人還與梁朝偉合照，讓網友紛紛敲碗合作。而去年新增的On Screen單元，不少串流平台新作品的演員群也紛紛到場，Netflix方面有《Somebody》金英光、《20世紀少女》金裕貞及邊佑錫；Disney＋則是《異瞳》丁海寅及金慧峻；韓國本土平台TVING也派出《Yonder》韓志旼及申河均、《身價》全鍾瑞、陳善奎。

釜山影展今起為期10天，將於14日落幕。