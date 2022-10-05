小米在台灣時間4日晚間以全球記者會方式推出12T系列，主打主相機主鏡頭畫素高達兩億，台灣則在全球上市日期前一天、也就是10月12日，在台亮相12T系列，台灣小米並將在同場推出86吋超大尺寸智慧顯示器、QLED智慧顯示器、小米手環7 Pro、紅米平板Pad、掃拖機器人X10+。

小米表示，12T Pro主相機配備2億像素畫素鏡頭，感光元件面積達1/2.2吋、支援光學防手震，搭配小米自主研發的AI演算法，提供強大夜間攝影和快速對焦，而與其他軟體調教結合後，在低光源環境、被攝者快速移動環境都能克服，而12T Pro還支援兩倍光學變焦、8K錄影，12T後置主相機則為三鏡頭，包含1億像素主鏡頭、 800萬畫素超廣角鏡與200萬微距鏡頭。

而在處理器方面，小米表示，12T Pro採用高通8+ Gen 1，並配備比前一代11T Pro大65％的VC均熱板、提升125％導熱材料覆蓋率的散熱系統，12T處理器則採用聯發科天璣8100 Ultra。

小米表示，12T系列均搭載5,000毫安培電池、6.67吋AMOLED螢幕，並支援120W Hyper快充，最快能在19分鐘內可充電至100％，並提供最長13.5小時螢幕開啟的時間，預計10月13日起於全球各市場陸續開賣。