現今人們多以拿手機為主，筆電也鮮少在使用，家中的桌上型電腦主機可能都成了古董，有名男子則在臉書分享一台在2011年拍的電腦主機，其主機殼當時還是以淺色系為主，非現今都是以深色、黑色為主，但這它最特殊的地方，其電源開關竟是用一般家用的電燈開關改造而成，其簡單易懂的開關方式，也讓網友笑說「連你阿嬤都知道怎麼開機」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，他表示2011年時在朋友家發現一台電腦主機，而這台主機又由朋友水電老爸改造而成；從照片中可見是這台10年前的電腦主機，其機殼是以淺色系為主，不像現今電腦主機多已深色為主，主機上還可看見掛有1台CD燒錄光碟機，以及1台DVD燒錄光碟機，然而最有趣的是該電腦主機電源開關，已經被改造成一般家中開關電燈泡的開關，輕易讓人看得懂的電源開關也讓原PO表示「看到這個主機讓我在現場笑到不能自已，差點直接登出」。

男子拍下10年前的電腦主機，其特殊開關改造，網友也笑翻「這下連阿嬤都會開機」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「很確實的知道是開機還是關機狀態，似乎不用電源燈了」、「感覺這開關更方便，有種想來回按的衝動」、「療癒系的開關」、「這種開關反而手感好，有一種莫名親切感」、「連你阿嬤都會開機」、「這開關反而比較耐用堅固耶」、「本世紀最偉大的發明」、「不小心碰到就關機了」、「當機時長按強制關機要怎麼按」。