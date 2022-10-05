推特（Twitter）收購案近期迎來大逆轉，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）將按原協議以440億美元完成收購，延燒近半年的風波有望落幕。而如此曲折的一筆交易，CNN分析其中最大贏家並非推特，更不是馬斯克，而是律師費可能破億的律師團隊。

馬斯克4月首次透露有意收購推特，豈料5月宣布擱置交易，並於7月單方面終止收購計畫，開始與推特大打訴訟戰。如今纏訟數月，推特公司表示馬斯克致函有意按照4月協議，重申以每股54.2美元或440億美元的價格完成收購。

CNN資深經濟記者莫羅（Allison Morrow）撰文分析，目前不清楚推特是否會接受這一提議，此案仍可能開庭審理。審判前達成和解並不少見，但以完全相同的價格和解卻十分罕見。

假設交易照常進行，對推特而言會是場「代價高昂」的勝利，為股東爭取到最好的價格，但同時也將「車鑰匙」交予一個對媒體運作知之甚少，且善變的億萬富翁。而馬斯克則同為輸家，被迫斥資數十億美元的資金買下一間他不想要的公司。

但這其中誰是最大的贏家？莫羅說：律師團。自馬斯克放棄收購以來，雙方展開長達數月的法律戰，推特聘請位於紐約的「併購法巨頭」Wachtell、Lipton、Rosen ＆ Katz律師團隊，合夥人年收入約800萬美元；馬斯克則請來華爾街同樣以併購法聞名的律師團隊Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom。

長年在德拉瓦州衡平法院處理訴訟案的律師拉迪格（Peter ladig）估算，雙方帳單加起來可能達到八位數，至少1000萬美元（折合新台幣約3.16億）。迪拉格說，「推特的投入看起來已經傾盡全力，人力攀升的速度很快，我猜至少有20位律師，資料量很龐大」。