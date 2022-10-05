上月，烏軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）祭出閃電攻勢，幾乎成功拿回該區所有領地。不過近期當局在東部村落發現一處俄軍的秘密酷刑室，離譜的是，他們竟搜出一大箱裝滿假牙的塑膠盒，附近鄰居則還原當時慘叫聲此起彼落的場景。

綜合《每日電訊報》(The Telegraph)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，2月俄烏開戰以來，俄軍對平民施以殘暴拷打的證據血淋淋攤在布查(Bucha)、伊爾平（Irpin）和伊久姆（Izyum）等地。這些酷刑室多設在廢棄大樓的地下室，倖存者透露，一些人被綑綁的雙手背在身後，膝蓋、後腦杓都留有子彈的痕跡，還有人被訊問後遭纜線電擊，然後再也沒有醒來；如今位於哈爾科夫東部的皮斯基拉德奇夫斯基村（Pisky-Radkivski），烏克蘭調查人員深入當地發現酷刑現場，除了有裝了金牙、假牙和牙冠的箱子，目測多達上百顆，全是由戰俘口腔取出來的；還發現一塊燒過的布料和防毒面具，似乎是強迫他們吸入有毒氣體而死。

Like a Nazi concentration camp, where gold teeth of murdered Jews were collected. In liberated village of Pisky-Rad'kivs'ki - Kharkiv region, #Ukraine army found a Russian torture chamber - box of ripped out gold teeth, electrical wire, dildo, gas mask... https://t.co/Idd1MZV1sl pic.twitter.com/pcleXgXx4t — Glasnost Gone (@GlasnostGone) October 4, 2022

當局總計在哈爾科夫發現至少10個酷刑場所，調查官博爾維諾夫(Serhii Bolvinov)表示，附近居民形容常在這一代聽到淒厲的尖叫聲，一個接著一個遭受凌虐，回想起來令人不寒而慄。