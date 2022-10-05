鏡電視施壓NCC風波方興未艾，NCC主委陳耀祥5日備詢時強調，跟民進黨前秘書長洪耀福本來就有認識，但錄音檔所說總統意志的事情絕對沒有的，各界關心鏡電視的情況很多，但他不認為那是所謂的關說或施壓。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在中天節目《洪淑芬辣晚報》中直言，「那就是關說啦！講好聽一點而已」，並直指洪耀福是總統蔡英文英系人馬，蔡英文有必要出來說清楚，把所有「關心」鏡電視的人事時地物一次全揭露。

徐巧芯表示，洪耀福是陳時中競選團隊的靈魂人物，我們要知道到底是誰介入(鏡電視)股東會裡面的權鬥，陳耀祥說有權鬥，好啊，那說清楚是什麼樣的權鬥，裡面有藍的也讓大家看看，那就全部公布，要看看這個吃相到底是有多難看。

「你一直講『各界有人關心』，你又不把人講出來？我們要看到姓名、時間、地點。」徐巧芯指出，在美國，有很多利益團體都會去跟國會議員、政府單位做遊說，前提是要公開，要登記，要在網站上大家能查得到，你有沒有給錢，你做了什麼，都可以，但最起碼你要揭露。

徐巧芯強調，立法委員要求揭露到底有哪些人在影響鏡電視上下，所謂「關心不是關說」這句名言，又來了，「那就是關說啦！講好聽一點而已嘛。」所以洪耀福已經是半確定有介入到這裡面。旁邊媒體人朱凱翔質疑，洪耀福又沒有官職，憑什麼介入？

「洪耀福是誰的人？蔡英文的人嘛！蔡英文有沒有必要出來說清楚？」徐巧芯說，今天把人家對你(陳耀祥)的質疑講成說「各方都有」，各方在哪裡給我們看，你不要像陳時中一樣。陳時中之前買疫苗買不到就說「有人會不高興」，到現在有人是誰？不知道。

徐巧芯說，陳耀祥要講這個可以，我們要看到血流成河，把所有跟鏡電視相關，跟你接觸的名字，人事時地物，說了什麼，全部一次公開。洪耀福去跟你關心，關心了什麼？幾年幾月幾點，都應該要公開出來。民進黨就是要讓陳耀祥去做一個傀儡，所以你罵他傀儡，他高興得不得了，代表我做好我的工作。