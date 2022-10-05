許多人搭乘大眾運輸工具時都希望能夠安靜休息。一位女網友分享，很討厭小孩的她最近因為加班搭了捷運末班車，剛好遇到有小寶寶哭鬧，於是就離開到別的車廂，沒想到小寶寶的媽媽竟在幾分鐘後找上她，嗆聲「我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」讓她當場傻眼，最後只好。

原PO在Dcard發文表示，當時寶寶的爸媽都在滑手機，只有媽媽用腳晃動娃娃車，她見家長沒有想哄寶寶、自己又需要睡覺休息，於是移動到別的車廂。沒想到幾分鐘後，小寶寶的媽媽竟突然叫醒她，質問「妳是討厭我的小孩嗎？」「小孩子這麼小！他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩！將心比心好嗎！」

原PO心想，她沒有瞪寶寶爸媽要他們哄小孩，也沒有對寶寶做出什麼事，「我只是站起來換一個安靜的位子招誰惹誰了？」結果媽媽還不罷休的說，「寶寶真的是天使⋯我真的很愛他⋯」，讓害怕遇到瘋子的原PO決定一到站就下車，最後只能另外叫計程車回家。

對此，許多人紛紛回應，「這媽媽的表現..確實滿恐怖的，下車是對的。況且孩子哭不安撫他，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合，感覺這媽媽將來也有機率變情勒專家」、「X，有病吧」、「這媽媽是顧小孩顧到精神失常了吧，拍拍原PO，加班就很厭世了還遇到神經病寶媽」。