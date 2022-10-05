台南市警四分局會同交通警察大隊、環保、監理等單位，在安平區永華路二段執行聯合稽查勤務。圖非當事人。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

妻機車違規遭罰 台南法官動氣理論、警頻道歉

台南市警四分局昨天晚間會同交通警察大隊、環保、監理等單位，在安平區永華路二段執行聯合稽查勤務時，當場攔查發現一名婦人的機車違規改裝車燈，依法開罰900元時，婦人打電話向擔任法官的丈夫抱怨，法官立即趕到現場，除對稽查小組的作為頗為不悅，還激動地要找帶隊警官，但帶隊官因故未出面處理，獨留第一線警員安撫法官情緒，直到警員開完罰單，帶隊警官才出面禮貌性地賠不是，此舉引發議論。

據了解，昨晚的聯合稽查勤務，共盤查超過60輛機車，警方除依《道路交通管理處罰條例》，分別舉發改裝車輛32件外，還舉發無照駕駛1件；至於環保局也依《噪音管制法》現場檢測6輛機車，但均符合規定。

在聯合稽查過程中，警方曾經攔下1名騎機車的婦人，發現對方的機車燈具與燈光顏色不符規定，除依《道路交通管理處罰條例》擅自改變原規格設備開罰900元外，還要求婦女將車燈換回原廠。

不過，婦人除委屈地告訴警方，當初丈夫購買這輛二手機車時，根本不知道車燈不符規定外，還打電話向擔任法官的丈夫抱怨，法官隨即到場，並表示當初到監理站過戶時，監理站也沒有說什麼，如今竟被警方認定違規開罰，有擾民之嫌，激動地要找帶隊警官理論。

不料，帶隊警官沒有出面，獨留第一線警員面對情緒激動的法官，只能猛賠不是，還強調聯合稽查發現違規不可能不開單，並非刻意找麻煩，希望法官體諒警方依法行政。直到警員開完單之後，帶隊官才出面禮貌性地致歉。此事今天傳出後，不僅該名法官被批評「好大的官威」，帶隊警官也被質疑「龜縮」。