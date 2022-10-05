羅宏正從小就是調皮但充滿創造力的小孩。（夢田影像提供）

羅宏正從小就是調皮但充滿創造力的小孩。（夢田影像提供）

親子界偶像「阿甯咕」正式成立劇團了！「阿甯咕劇團」首發演出以《阿甯咕又闖禍了YA～》為題，強調可以藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力。藝人羅宏正分享自己兒時的闖禍事蹟，笑說自己也是「阿甯咕」，替親子音樂劇造勢。

《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇描述準備備開心迎接生日的阿甯咕，搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，無獨有偶，羅宏正兒時也是一位體力充沛的男孩，兩歲時就在寵物店跑來跑去，不慎撞到狗籠導致臉上留了大傷疤，被取暱稱是「刀疤哥」；也曾調皮地把家裡客廳、房間當作遊樂場，衝上衝下撞到牆壁，額頭腫大包，哭了好久才回神，還曾到游泳池玩跳水，沒想到卻因水太淺衝力太大撞到水底，差點腦震盪。

羅宏正回憶曾在小學時喜歡模仿社會課的老師，無論是模仿老師說話的節奏口頭禪，走路的樣子，或是喜歡把書對折，單手拿著唸，左手背在後背，然後要看錶之前一定會從後往前轉動手腕3下，因為覺得老師很有特色所以愛模仿，同學們看了也很開心，直到一次與媽媽談到未來求學話題，媽媽才提到原來老師層特地打電話說過「希望你兒子不要這樣子」，但羅媽媽卻從這些看似闖禍的行為發現兒子宏正的創造力，當宏正從男團出道後，甚至在演戲這條路上的歷經高低起伏，羅媽媽都一路陪伴，支持鼓勵兒子好好發揮擁有的天賦，每一則他的新聞和訪問都會看。

《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇描述準備備開心迎接生日的阿甯咕，搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣大爆炸，沒想到意外進入了故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。該劇將於10月29、30日在臺北表演藝術中心球劇場舉辦。