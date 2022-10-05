楚宣因打架戲掛彩。（民視提供）

楚宣因打架戲掛彩。（民視提供）

楚宣因打架戲掛彩進醫院。（民視提供）

吳皓昇與劇中大小老婆陳仙梅、楚宣一起慶功。（民視提供）

《市井豪門》劇組開心慶功。（民視提供）

尹昭德、賴慧如開心慶功，（民視提供）

羅巧倫開心慶功，（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》4日播出第334集最終回，並由《市井豪門》接檔。劇中作惡多端的雌雄雙煞吳皓昇跟羅巧倫惡有惡報，淒慘下場讓收視突破5.88，吳皓昇飾演的郭建興，最後在遊艇爆炸後生死未卜、而羅巧倫飾演的「黃雪琴」遭通緝，帶著由代理孕母所生的兒子逃亡，但感受到兒子臣臣對她無保留的愛，不幸最後被車撞倒地，和爸爸龍天翔及妹妹蘇晏霈道別，逼哭許多觀眾，果真如她自己預告的最後一集會「洗白」，羅巧倫對黃雪琴的下場也是爆哭不已，接下來已轉換心情投入《市井豪門》新角色，表示會再次突破自己。

《市井豪門》最新劇情中，廖家儀得知好姊妹陳仙梅的老公偷吃，憤而在廟會辦桌現場「棒打小三」楚宣，廖家儀說這一場戲拍了3個晚上，大家都相當疲累，而且製作人蕭大陸有叮嚀，一定要打真的才能凸顯氣憤，所以她道具拿起來就往楚宣身上丟，「女女打架」什麼都發生了；楚宣表示打到骨膜跟韌帶撕裂傷，到現在還在復健中，「傷筋動骨還需要半年的修復時間」，隔天廖家儀馬上送痠痛藥膏給她，撫慰她受傷的身心。

《市井豪門》首播創收視佳績，劇組5日利用拍攝空檔，由導演連春利率演員吳皓昇、陳仙梅、楚宣、廖家儀、羅巧倫、倪齊民、小甜甜張可昀、陳彥廷、尹昭德、馬國畢、賴慧如、林道遠、胡嘉愛等人一起吃狀元糕齊聚慶功，感謝觀眾支持。陳仙梅表示很開心跟「市井」合體，之前拍攝都非常體恤他們每天早上3點出班，跟著市場作息出門擺攤做生意，她透露很多朋友跟她說《市井豪門》一開始劇情就重口味，收到很多訊息留言，還有好多朋友都說她好美，讓她受寵若驚。

《市井豪門》首播一開場就是吳皓昇的「炮炸寒單」，收視衝破4.8；劇中雷洪、尹昭德在市場替何豪傑及廖家儀解圍，展現市場溫暖的人情味，首次在民視登場的尹昭德，被不少觀眾大讚「用湯勺打架帥氣爆棚」；而小甜甜跟馬國畢的歡喜冤家以及萬年里長林道遠跟胡嘉愛，2對CP在市場的逗趣的互動，也讓人看得捧腹大笑。張可昀說看播出心情好像洗三溫暖，因為市井組真的好好笑，噗嚨共的事情一堆，反觀豪門組好辛苦，每天都水深火熱，心情就像搭雲霄飛車一樣，起起伏伏的，但這就是戲好看的地方。

陳仙梅身為豪門媳婦，卻淪為生子機器，甚至發現老公吳皓昇跟公司的同事楚宣有染，還已生下兒子，最悲慘的是即將臨盆的她，甚至被婆婆潘麗麗質問肚中的胎兒的性別，不是兒子就要被離婚，每一位角色情緒轉折的變化，刺激緊張的對峙場面，讓不少觀眾湧入社群為陳仙梅打抱不平，還誇首度演惡婆婆的潘麗麗「氣勢好強」。