JKF女郎張嘻嘻擁有F級身材和甜美臉蛋，常常在社群平台放送福利照，IG狂吸12.1萬粉絲。近日，張嘻嘻穿接近戰袍等級的服裝逛超商，再度造福網友，而她也大方公開未整容的照片，鼓勵大家：「抱怨不會變美，付出行動才有得到。」

張嘻嘻3日在IG一如往常的PO辣照，雖然文中的重點是新髮色，但網友幾乎把重點放在好身材，因為圖中的張嘻嘻穿一件挖空的繞頸洋裝，F級南半球一覽無遺，感覺隨時會穿幫，網友紛紛留言：「大南半球女神」、「性感死，你真完美」、「這樣不會掉下來嗎」、「巨」。

事實上，張嘻嘻為了有亮眼的外型，付出不少心思和金錢，她今（5日）在IG限時動態曬9年前的照片，自爆身上多處都有進廠維修，並寫下勵志佳句：「寧可假的漂亮，也不要真的醜。」從照片中可以看到，張嘻嘻的鼻子和嘴巴等處，跟過往比起來都精緻、漂亮許多，胸部也是升級不少。

對此，張嘻嘻表示雖然人沒辦法選擇出生時的樣貌，但看到不滿意的地方，她願意付出行動改變，藉此鼓勵大家：「你的人生由你自己做主，抱怨不會變美，付出行動才有得到。」