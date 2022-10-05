儘管有經濟成長走疲甚至衰退的疑慮，薪資服務業者ADP周三公布美國9月民間部門增加20.8萬就業，略優於市場預期，顯示就業市場動能仍然強盛，有助聯準會（Fed）維持激進升息抗通膨的貨幣政策。

受此影響，美元與美債殖利率雙雙止跌翻揚，10年債殖利率周三跳漲12個基點至3.74％。美股強彈走勢也告終，道瓊工業指數早盤回跌逾200點或0.8％，來到30,074點，標普5百指數下跌1％，那斯達克則跌1.3％。

根據ADP的報告，上個月民間部門就業人口總共增加20.8萬，高於市場預期的20萬，8月就業人口增數也調高至18.5萬。

主要產業方面，運輸與公用事業上個月大增14.7萬，專業與商業服務增加5.7萬，教育與醫療服務增3.8萬，休閒觀光業小增3.1萬。

不過，產品生產業上個月總共流失2.9萬份就業，其中製造業減少1.3萬，天然資源與採礦減少1.6萬。此外，資訊服務業也流失1.9萬，金融服務業減少1.6萬。

以企業規模論，以員工規模50到499人的中型企業增聘動能最強，上個月總共增添9萬名新血，大型企業居次召進6萬人，小企業則為就業成長貢獻5.8萬。

ADP同時公布薪資變化統計，9月份年薪平均較去年同期大增7.8％，跳槽勞工薪資年增幅雖高達15.7％，但漲幅低於8月的16.2％。

ADP報告指出，9月數據顯示就業成長穩健，只不過仍然低於3個月平均值。ADP首席經濟學家李察森（Nela Richardson）表示，「就業市場將持續穩健創造就業。」

ADP就業數據較官方報告早兩天出爐，美國勞工部周五將公布9月非農就業報告，經濟學家預估美國上個月將增加27.5萬就業，失業率則持平於3.7％。

Fed當前主要目標是壓低通膨，也會視就業市場情況作為升息幅度的參考依據。