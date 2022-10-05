幾千年來，風帆當然是大型船舶的主要動力來源。然後進入工業革命，蒸氣動力、燃油引擎船舶登場，船舶的航行擺脫了自然因素。不過在重視環保的現在，風帆巨輪再次捲土重來。中國大陸的大連船舶公司（DSIC）在9月底交付了一艘獨特的風帆油輪「新伊敦」號（M/V New Aden, T300K-100），該船有4個獨特的帆板，可以有效節能，平均油耗量降低了10%。

新阿特拉斯(New Altas) 報導，近10年來，新一代的造船業開始提出以風帆做為船舶的輔助動力構想，早在 2012 年，愛爾蘭的B9 Shippingyhg造船公司，就交出100% 風帆動力貨船的想法，但是僅止於概念； 挪威Wallenius造船公司在2017年也提出電動/風力船「海洋鳥號」(Oceanbird)的計畫，採用伸縮式剛性帆，該船已獲得瑞典海洋工程公司的合作，在2021年著手建造，不過受到新冠疫情影響，下水日期從2024年推遲到 2026 年。

中國大陸後來居上，大連船舶重工有限公司（DSIC）在9月24日交付了一艘全長333公尺的的超級油輪「新伊敦」號，特別的是，這個龐然大物安裝了具有開創性的風力發電系統，以及4座可伸縮的翼狀帆，每面帆從高度40 公尺，總面積1,200平方公尺。

翼狀帆是以輕質、耐腐蝕的碳纖維複合材料製作，可以升高或降低。它有一套風向與風速監測系統，可以不斷調整帆的角度，以最大程度的利用風力。

據大連造船公司所說，此油輪的主要動力仍然是柴油引擎，但是在風帆的助推下，平均油耗將降低9.8%以上，這意味著每次航程，可減少約2,900噸的二氧化碳排放量。