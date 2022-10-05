在美國面臨高通膨、高利率、強勢美元與經濟不確定性加劇之際，美國國債首度跨越31兆美元大關。

根據美國財政部4日公布，美國整體公共債務在3日達到31.1兆美元，距離國會設定的國債上限31.4兆美元僅有咫尺之遙。

新冠肺炎疫情重創生命、勞動市場和供應鏈，美國政府在疫情期間大量舉債，以支撐國家經濟。自2020年疫情爆發以來，美國國債大增將近8兆美元，在短短8個月間便激增1兆美元。

美國的債款成本在川普內閣與拜登主政初期仍然低廉，但隨著美國通膨率站上40年高點，聯準會（Fed）為了平抑通膨激進升息，目前的借款成本已大幅走揚。

華盛頓智庫「聯邦預算問責委員會」（CRFB）9月估計，拜登內閣的政策可能讓美國赤字在2021年至2031年增加4.8兆美元。

CRFB指出，「過度舉債將讓通膨壓力延續，國債可能在2030年便升抵新高紀錄，聯邦利息支出可能在未來十年呈3倍成長。倘若升息速度較預期更快，可能更早發生。」

美國國債在過去十年急速躥揚，根據財政部統計，前總統歐巴馬2009年1月上任時，國債為10.6兆美元，川普在2017年1月上任時，國債翻升將近一倍至19.9兆美元，待拜登在2021年1月就職時，國債已達到27.8兆美元。

瑞穗證券美國經濟學家佩爾（Alex Pelle）指出，跨越另一個國債里程碑意味著，在將來將是一個「非常大的問題」。但短期而言，通膨問題最令人擔心。

佩爾表示，任何類型的債務議題都是未來五至十年的潛在議題。成為全球儲備貨幣的好處之一就是，每個人都想以低價購買其公債。

儘管拜登誇口今年的減赤成績，且近期簽署的通膨降低法案旨在壓低通膨，國債數據仍令經濟學家感到擔憂。

普林斯頓大學經濟學家希達（Owen Zidar）表示，升息將讓債務攀升的問題惡化，並加重債務負擔。