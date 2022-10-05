今年國慶的總統府建築光雕展演，將在10月6日至10月10日展開。取自文化總會臉書

今年國慶的總統府建築光雕展演，將在10月6日至10月10日展開。取自文化總會臉書

今年國慶的總統府建築光雕展演，將在10月6日至10月10日展開。取自文化總會臉書

中華民國111年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開。今(5日)晚間文總於總統府前進行光雕試點燈，以巨型光雕投影在總統府建築上，搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現臺灣國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影，還透過8首歌曲向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬。

此外，黃土水、林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作，也搭配金馬導演黃信堯的配音隆重登場，總統府表示，歡迎國人朋友於展演期間蒞臨觀賞。

今年光雕主題為「寶島有光・土地之愛」，展演內容向文化藝術的前輩致敬，總統府發言人張惇涵指出，今年更在展演場次間的待機時段，邀請建國中學、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、景美女中等6所高中的攝影社，向學生募集攝影作品，投放在總統府建築上，不僅呈現青春學子的生活樣貌及觀察臺灣社會的視角，也讓國慶光雕展演活動更具世代傳承的意義。

他說，主辦單位中華文化總會，自2017年起即舉辦總統府建築光雕展演。今年，策展團隊由跨界藝術家陳怡潔擔任導演暨藝術總監，金典獎得主蘇致亨擔任編劇統籌，並請到國藝會董事長林曼麗老師擔任藝術顧問。主題以「國家文化寶藏」為概念，將精選的臺灣世紀經典作品繪製成藏寶圖，邀請民眾來凱達格蘭大道，將百年來滋養著我們的土地之愛，化為文化力量。

今年國慶光雕展演將在10月6日至10日於總統府前舉行，展演時間為每晚19：00、19：30、20：00、20：30、21：00與21：30，每場次約為12分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施部分交通管制，民眾請配合道路標示及交管人員指引改道通行。