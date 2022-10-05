休旅車打了右轉燈便直接轉彎，導致雙載騎士反應不及直接被碰撞摔落地面。

高雄市三民區九如一路與正義路T字路口日前發生一起車禍，有輛雙載機車行經該路口時欲直行，旁邊有輛休旅車在道路中線似乎也要直行，豈料，休旅車行經到路口中央時，突然亮起右轉燈，且立刻右轉，導致直行的雙載機車不及反應，連人帶車直接摔落在地面，休旅車後輪還差點輾過後座乘客；對此，網友也表示「刺客型三寶，真的無法應變」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段15秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市三民區九如一路與正義路路口，有輛雙載機車騎士行駛在九如一路上，在經過正義路T字路口時要繼續直行，然而，該機車左側有1輛休旅車過了路口斑馬線後，似乎也要直行，當雙方車輛呈現並排位置已到T字路口中央，突然，左側的休旅車打了右轉燈，竟然立即向右轉，兩車越來越靠近，直行的雙載機車來不及反應，雙方便在路口撞一起發生車禍，雙載機車的2人直接摔落地面，休旅車後輪差點輾過後座乘客。

影片一出，網友紛紛留言表示「要防衛這種狀況的化，就只能盡量避免跟大車並排」、「這就算在後也無法預測」、「右轉彎不靠右危險程度我個人覺得跟並排一樣」、「重點還是中線右轉」、「打燈也要轉頭看一下啊！是沒有脖子？」、「這已經超出防衛駕駛的範圍了」、「標準的雞腿換駕照」、「真的無法當下應變，下手前沒有任何徵兆，屬於刺客型三寶」。