記憶體大廠美光（Micron）4日宣布將在紐約州設立新晶片廠，計劃在未來20年投資1,000億美元，並為該州創造5萬個工作機會。美光計劃在紐約州克萊鎮（Clay）設立大型晶片廠，預計未來20多年最高投資1,000億美元，第一階段擬在2030年底前投資200億美元。新廠房預計2024年開始動工，2025年投產。

新晶片廠將為美國帶來5萬份工作機會，包括美光自身的逾9,000個職務，以及為供應商和承包商創造將近4萬個工作機會。

美光選擇在紐約州設廠是受到聯邦、州和地方獎勵所吸引，其中包括未來20年最高55億美元的州稅減免。紐約州亦承諾投入2億美元修繕道路和基建。

此外，來自紐約州的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），也積極推動美光在紐約州設立新廠。

舒默指出「晶片對美國經濟不可或缺，若是美國缺乏本地生產晶片的能力，將引來嚴重的經濟與國安風險。大陸與歐洲等其他國家皆給予晶片業者龐大援助，倘苦美國未能跟進，這些新廠房都將流失到海外。」

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，若是沒有政府的鼎力援助，這種規模的美國投資計畫不可能成真。美光將最先進的記憶體晶片製造工作帶回美國，在本地打造具韌性的供應鏈，強化經濟與國家安全。

美國約在兩個月前通過規模2,800億美元的《晶片與科學法案》，其中包括520億美元補助半導體業者在美國設廠。

拜登讚揚美光設廠是「美國再一次的勝利」，是經濟計畫帶來的另一項大型新投資案，將在未來20年為美國創造數以萬計的高薪工作。

除了紐約廠，美光9月宣布將在2030年前投資150億美元，在總部所在的愛達荷州設立晶片廠。

梅羅特拉受訪時表示，紐約與愛達荷州廠房將讓美光的美國生產比重，在10年間由10％提高至40％。