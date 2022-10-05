九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰更是萬眾矚目，現在苗栗縣長選情膠著，今（5）日民進黨苗栗縣長候選人徐定禎就在臉書上霸氣喊話，「希望這次能夠撕掉苗栗國的標籤，要找回苗栗人的尊嚴」，更直言「翻轉中台灣，走向全世界」。

徐定禎在臉書上指出，在蔡英文總統執政六年多來，推動「六大核心戰略產業」，像是國機國造和F16的維修中心，就在台中；台灣離岸風電的風場，有七成在彰化外海；上個月揭牌的，亞洲第一間循環經濟學院，就在南投中興新村；而關鍵的半導體產業，已經延伸到台中跟苗栗。徐定禎說「未來中央要大力建設中台灣，我們更需要能夠與中央合作打拚、從中央積極爭取經費的縣市首長」，徐定禎認為，苗栗要開啟「大合作大建設」時代，而他也是檯面上唯一能和中央攜手努力的苗栗縣長候選人。

徐定禎提及，他是苗栗土生土長的客家人，生在苗栗、長在苗栗，72年來，苗栗不只是派系輪流執政，更是國民黨一黨專政。徐定禎強調，這次苗栗擁有最好的翻轉機會，全台灣都在關注苗栗能不能抓住關鍵機會、一舉翻轉苗栗。徐定禎坦言，「苗栗人已經受夠了，我們強烈希望這次能夠撕掉苗栗國的標籤，要找回苗栗人的尊嚴」。

徐定禎說，這次選戰徐定禎競選團隊陸海空三軍齊發，他走遍苗栗十八鄉鎮、舉辦超過80場問政說明會，掃街拜票、拜訪社團社區關懷據點，都收到鄉親熱烈迴響。徐定禎指出，「我們苗栗隊的議員、代表、村里長與候選人，地方黨公職人海戰術『動起來』，我也推出苗栗最強發言人群，團結的改革派對抗分裂的守舊派，這場選戰，我們絕對會改寫苗栗歷史」。

最後徐定禎表示，「翻轉中台灣，顧家鄉拚未來」，他也懇請民眾支持台中市長候選人蔡其昌、南投縣長候選人蔡培慧、彰化縣長候選人黃秀芳，徐定禎更喊出「有行動派的縣市首長，才能帶領城市升級、讓我們的發展大步向前！」