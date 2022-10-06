隨著國人環保意識高漲，加上看準房地產的廚具市場商機龐大，百成生技研發的環保廚具，櫥櫃跟門板都是採用「未來木」打造，強調使用的是食品級的TPE環保材料，沒有密集板的缺點，防水、環保又耐用。

百成生技總經理鄭富仁表示，未來木環保廚具主攻建材市場，目前已成為麗寶集團北部新建案的選配建材，成功跨出第一步。不僅如此，鄭富仁表示，未來木獲得台灣創新研究獎，且還擁有世界多項專利，打動義大利廚具名牌ALESSI，由義大利設計師Giulio Iacchetti，專門設計不鏽鋼藝術砧板架，成為未來木的砧板架；甚至中華賓士也大量採購未來木砧板贈送車主！

近幾年因為疫情爆發的宅經濟，民眾長期待在家工作而開始煮食，但即使是進口廚具或是國產高級廚具，其實都有許多想像不到的缺點跟問題。「部分廚具的門板表面烤漆很漂亮，但卻有散發甲醛的危機，如果把廚具門板鋸開，會發現大都是廢木屑製成的密集板，用水沖會立刻吸水，一段時間後就會壞掉或發霉，這就是廚具說明書往往要提醒消費者，千萬不能用水沖洗廚具的原因」，鄭富仁如此說。

他說，廚房水槽下的空間也是最容易藏污納垢的地方，廚具長期在高溫濕熱的廚房裏頭，內部的密集板就會開始崩壞，包覆密集板的外皮也會破損，不過卻無法維修，除非整套換新，往往讓家庭主婦感到頭痛。

鄭富仁說，百成生技以未來木研發的環保廚具，因為櫥櫃跟門板都是用未來木打造而成的，獨特的漢白玉顏色，讓廚房變得獨一無二。他強調，未來木門板是用特殊融合技術一體成型，「在鎖螺絲時不會崩壞，即使是最髒的油污，也可以用強力的水柱、清潔劑來清洗，洗淨後輕鬆用布擦乾，就像全新的一樣。」此外，鄭富仁強調，未來木上特有的立體自然花紋，是用水磨技術磨出來的，讓門版的正面跟內面都有獨一無二的壓花紋路，門板上也加上保護膜，讓未來木不僅耐用且不易變形。