國境即將解封，永達保經董事長吳文永表示，第4季本來就是消費旺季，隨國境解封、服務業回溫，民眾賺錢的機會也跟著變多，產業活絡、民眾所得提高，預計第4季進入旺季後，保費收入將更穩健的成長。

永達保經啟動長照服務專車捐贈計畫已邁入第5年，5日假圓山花博入口廣場，舉辦永達長照服務專車聯合捐贈記者會，希望透過不間斷地辦理捐贈活動，喚起社會各界持續對長照議題的關注。

永達保經今年前3季新契約保費收入持續成長，相較去年同期成長14％，吳文永記者會後受訪表示，在疫情爆發的情況下，保費要持續成長不容易，國境解封後，業務員要約客戶見面更容易，保費收入會呈正向發展。

根據金管會統計，防疫保單、疫苗險累計理賠金額已破千億元、達1135億元，產險公司陸續增資，甚至申請短期借款，來支應鉅額的理賠金；吳文永表示，「防疫保單的營收不能稱營收，而是種傷害」，這1年的理賠金額，可能把過去10年、20年賺的錢都吃掉了，認為「當初不應該設計防疫險」。

台灣在2018年進入高齡社會，推估2025年邁入超高齡社會，意謂高齡照護需求急遽上升，無可避免的照護責任，直接衝擊三明治世代的家庭經濟和時間分配，因此，健全的照護資源，將帶給照護者很大的助力，其中，長照專車亦扮演了重要角色。

吳文永表示，永達捐贈長照專車協助縣市政府、機構擴大長照服務，提供能讓長輩覺得安心、安全的捷交通，不僅在疫情期間讓長者可以持續就醫、復健，也讓照服員可以機動的探訪獨居長輩、派送防疫物資等，在疫情稍緩後，提升長輩外出意願，接送老長輩參與共餐活動、社區課程、日間托老等，增加互動機會來活化大腦，可以降低或延緩失智風險，藉此豐富老後生活。

72歲的勝雄阿公喜歡四處趴趴走，自生病後就容易暈眩、昏倒，日前一個人在家暈眩摔倒讓家人非常擔心，自從有了長照專車接送阿公到日照中心後，每天有不同的課程可參與，照服員還會帶阿公拍抖音，讓家人了解阿公參與活動的狀況；天氣好的時候還會透過長照專車帶阿公到北投泡腳或是動物園走走，充實的活動安排讓阿公生活恢復了光彩，在日照中心有人相互照應也讓家人能夠安心。

3年前被發現有失智病況的阿茶阿嬤，身體和精神狀況急遽惡化，甚至出現躁鬱、妄想等症狀，身體的不適造成脾氣暴躁，剛到中心時完全無法和照服員交流，吃飯、如廁也無法自理，經過一段時間的陪伴後，阿嬤現在可以自己吃飯上廁所，也能記得照服員的名字，情緒也穩定許多。