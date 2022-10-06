改編史上最惡名昭彰「飛行大盜」真實故事的電影《天劫高手》，即將在10月14日於全台震撼上映。全片由加拿大新銳導演艾倫安格爾（Allan Ungar）執導，找來《變形金剛》（Transformers）男星喬許杜哈莫（Josh Duhamel）巧妙詮釋這位圓滑、英俊又深具說服力的搶匪。從小就深受犯罪與搶劫電影啟發的導演表示，初次閱讀劇本後，就覺得必須拍攝這部電影。而且這位傳奇搶匪擅長變裝搶劫，也讓喬許杜哈莫開心表示：「我玩得很開心，這對我來說絕對是亮點！」他更透露：「在我穿上全套服裝前，我真的不知道我將如何扮演這個角色。」他甚至還跟這位傳奇人物本尊取經，並直呼他魅力十足：「我和他聊得很開心，他腦袋裡在想什麼，他是如何這麼快速地穿脫這些偽裝，又是如何激增腎上腺素？然而他在搶劫過程中，卻從來沒有使用暴力。」

搶劫59家銀行珠寶店卻從不開槍 《天劫高手》傳奇事蹟登上銀幕

《天劫高手》改編自小吉伯加爾文（Gilbert Galvan Jr）這位傳奇「飛行大盜」的真實故事。他在三年多時間裡，化名羅伯懷特曼（Robert Whiteman），不僅成家立業，更搶劫加拿大14座城市、59家銀行與珠寶店，洗劫超過230萬美元，同時還可以跟家人過著平靜生活。只見他「出差」犯案時，身穿筆挺西裝，手提公事包，出入各個航班的頭等艙。不過他的公事包裡沒有文件，而是放了手槍，以及搶劫會用到的喬裝道具。他更熟練地應付各個機場安檢流程，等搶劫成功後，再平靜地登上另一架返航班機，而公事包則已經裝滿現金。本片便鉅細靡遺刻劃他是如何優雅地一次次喬裝，進而犯下這些搶案，還能夠不開一槍，並在過程中巧妙地避開警察，成為媒體與警界口中的「天劫高手」。

本片由加拿大新銳導演艾倫安格爾執導，並找來《變形金剛》男星喬許杜哈莫詮釋這位圓滑、英俊，並深具說服力的搶匪。此外，本片也由金獎得主梅爾吉勃遜（Mel Gibson）詮釋高利貸黑幫，以及《恐怖蠟像館》（House of Wax）艾莉莎庫絲柏（Elisha Cuthbert）詮釋這位搶匪的愛人。導演表示，自己在多年前收到這部電影的劇本，閱讀完便立刻打電話給經紀人，表示自己一定要拍這部電影：「身為一位在多倫多長大的電影人，也許是受到小時候看過的犯罪與搶劫電影啟發，我一直想講述大膽的故事，同時並融入一些『家』的感覺，而這個故事捕捉到這位罪犯的幽默、浪漫、動作與真實。」值得一提的是，他在21天內拍攝本片近200個場景，也讓他補充：「我希望觀眾可以欣賞他是如何造就這些搶案，我並不想美化犯罪或任何事物，但這些事情確實都曾發生過。」

喬許杜哈莫《天劫高手》變換不同造型 變裝搶劫演上癮

值得一提的是，小吉伯加爾文這位傳奇的「天劫高手」，最擅長在每場搶案中，喬裝成不同身分以掩人耳目，等搶完後再立刻脫卸除偽裝，融入一般民眾的生活當中。這也讓男主角喬許杜哈莫開心表示：「我玩得很開心，這對我來說絕對是亮點！」他也透露導演給他很大的自由度：「閱讀劇本時，我看這傢伙大概有八、九種不同偽裝，讓我想這真是太有趣了，而導演也讓我不斷在演出中玩耍。」由於要在片中不斷變裝，也讓他補充：「我從來沒做過這樣的事情，有趣的是，當你戴著全新的鼻子、假髮和這身裝扮坐在那裡時，自己就會轉變成另一個不同的人。你會開始自認這就是角色的聲音，也因此成為電影趣味的一部分。」

不僅如此，他還跟本尊小吉伯加爾文取經：「開拍之前，我和他聊得很開心，他腦袋裡在想什麼，他是如何這麼快速地穿脫這些偽裝，又是如何激增腎上腺素？然而他在搶劫過程中，卻從來沒有使用暴力。」這也讓喬許有感而發地說：「他所處的環境，讓自己覺得『搶劫』是他唯一的選擇。他能夠出入這些狀況，確實是出於他和藹可親的個人魅力。」

這部改編史上最惡名昭彰「飛行大盜」真實故事的電影《天劫高手》，即將在10月14日於全台震撼上映。本片劇情描述1985年，職業罪犯「小吉伯加爾文」（喬許杜哈莫飾演），從密西根州的監獄逃脫，越過邊境進入加拿大。他在那裡與社工「安德莉亞」（艾莉莎庫絲柏飾演）陷入熱戀，並以「羅伯懷特曼」的全新身份成家立業。表面上，他是西裝筆挺的金融菁英；實際上，卻是靠著飛行全國各地，搶劫多家銀行與珠寶店的「天劫高手」。他不尋常的犯罪行為，引起國際媒體關注；他甚至沉迷於此，轉而向放高利貸的黑道「湯米」（梅爾吉勃遜飾演）合作，試圖獲得更多機會。隨著他的惡名遠播，警探「史奈德」（內斯特卡博內爾飾演）也因此盯上他，彼此展開激烈的交鋒…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccii.com.tw與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。

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