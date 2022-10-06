各國激烈升息，引爆經濟衰退危機，諮詢機構針對400位大企業執行長進行調查，有超過9成的人認為未來一年內會出現經濟衰退，且只有34%的人認為衰退是溫和且短暫的，甚至有超過一半的人考慮裁員，唯一的好消息是，他們認為公司與整體環境比2008年更有能力面對衝擊。

CNN報導，諮詢機構畢馬威（KPMG）首席執行長Paul Knopp表示，「過去兩年半，我們因為疫情處在不確定性相當高的環境，如今，我們面臨著迫在眉睫的衰退危機。」

許多高層認為接下來即將出現經濟衰退，甚至有超過一半的人考慮裁員縮減開支。首先，他們傾向修改長期的支出計畫，可能被迫減少永續投資（ESG）領域的投資。

Paul Knopp說：「許多高階主管認同ESG的理念與方向，也相信長期下來業務將獲得改善，但在未來的一年半內，他們傾向先降低在ESG領域的投資，降低公司營運的成本。」

儘管如此，Paul Knopp提到許多企業仍擔心大幅裁員的後遺症，這迫使高層必須仔細思考才能做最終決定，「公司不能在短期內過度反應，這會帶來長期的問題，很多企業還是希望能在衰退後快速起飛。」

唯一的好消息是高層們也認為現在的公司能力與經濟環境，比2008年更有能力面對衝擊，「人們對於美國及公司長期的經濟前景持樂觀態度，企業認為自己更有彈性，準備也更充分。」

無獨有偶，諮詢機構Marcum LLP與霍夫斯特拉大學商學院共同進行的調查也顯示，在中型的企業中，有高達9成的高階主管擔心經濟衰退，且有超過四分之一的人表示他們已經開始裁員或計畫未來12個月內裁員樽節支出。