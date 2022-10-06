在聯準會持續升息下，美元指數不斷走強一度改寫20年新高，外資摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Michael Wilson）警告，美元流動性已經來到危險區，壞事很可能會發生，預期聯準會（Fed）鷹派貨幣政策轉彎的可能性越來越高。

綜合外媒報導，Michael Wilson發表報告指出，市場中的美元越來越少，美元流動性已進入金融或經濟壓力可能爆發的危險區，最終將會迫使聯準會改變貨幣政策，可能將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。

Michael Wilson預期聯準會鬆綁後，股票以及其他風險資產將會大幅彈升，但隨著產業放緩，企業獲利陷入衰退，美股短期內難以脫離熊市。

Michael Wilson說，強勢美元除了引發全球股匯市動盪，更將導致金融或經濟危機，雖然很難預測危機何時發生，但條件已經具備。

根據摩根士丹利策略師團隊計算，美元指數每上漲1%，會造成標普500指數企業獲利減少0.5%，並預估美元強勢，將令這些企業第4季獲利減少約10%。此外，摩根士丹利預估美元指數將在年底達到 118價位，而且短期內看不到漲勢趨緩跡象。