通膨惡潮席捲全球，主要經濟體大舉升息掀全球經濟動盪，聯合國示警美國聯準會（Fed）和其他央行等收緊貨幣政策所帶來的影響，可能會使開發中國家陷入停滯性通膨及衰退等嚴重後果。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）3日在年度全球經濟展望報告中指出，在實質薪資倒退、財政緊縮及金融動盪的背景下，過度的貨幣緊縮可能將給許多開發中國家及部分已開發國家帶來經濟動盪，並陷入停滯性通膨。

報告強調，「任何他們堅信調高利率能夠壓低物價，且不會引起經濟衰退的想法，無疑是一場魯莽的豪賭」。

已開發國家的升息行動對最脆弱的市場打擊最大，今年約90個開發中國家貨幣兌美元貶值，其中逾三分之一貶幅超過10%。而今年俄烏戰爭又導致食品和能源價格飆漲，強勢美元更使情況更加惡化，開發中國家首當其衝，對低收入族群而言無疑是毀滅性的後果。

這份名為「一個破碎世界中的發展前景」報告警告，Fed和其他央行升息將對新興市場產生嚴重影響，後者的私人和公共債務已經很高，且開發中國家可能存有債務危機。此外，報告補充，Fed今年升息將減少開發中國家未來3600億美元的經濟產出。

UNCTAD秘書長Rebeca Grryspan在日內瓦的新聞發布會表示，目前的行動措施正在損害全球弱勢族群，尤其是開發中國家，「我們必須改變方針，包括課徵暴利稅或解決供需瓶頸等各種其他旨在降低通膨的方法」。

Rebeca Grryspan說，「如果只想透過一種工具抑制通膨，那唯一結果只會拖累全球經濟放緩，最終走向衰退」。