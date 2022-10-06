北市一名男子發現妻子外遇，還與小王多次進出飯店被他抓姦在床，他進入房內時，床單與枕頭上血跡斑斑，認定妻子背著他與其他男人發生性行為，憤而將2人告上法院求償。台北地院審結，判2人須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張於2007年間與妻子結婚，婚後育有1子女，夫妻感情融洽，而妻子因工作結識另名男子阿煌（化名），2人越走越近，且妻子的信用卡帳單也頻繁出現飯店的消費紀錄，妻子的行車紀錄器也拍下2人前往飯店的畫面，認為妻子的確與阿煌不倫。

男子控訴，去年5月間妻子與阿煌相約至宜蘭慶生入住知名酒店，當他開門時，妻子還以雙手阻擋浴室門不讓他進入，且當時房內的枕頭、床單上血跡斑斑，明顯為性行為後的痕跡，讓他心碎至極，但妻子始終不願解釋與阿煌的關係，甚至以「賦閒在家」等言語形容他，才讓他不得不對簿公堂，向妻子與阿煌請求賠償金100萬元。

對此，女方指出，與丈夫結婚近15年，家中開銷均由她負責，丈夫相當嚴厲管控她的收支，此外，丈夫都不參加娘家的國內旅遊活動，還曾於吵架時揚言賣掉婚戒等行為，認為兩人夫妻關係早已名存實亡，並無丈夫所指感情融洽一事。

至於阿煌，女方強調與對方僅是熟識的工作夥伴，絕無在酒店內發生性行為，丈夫所稱的床單都是血一事，則是因為她月經血量較大，不慎滲透沾染所致，實在不認為與阿煌的行為侵害丈夫的配偶權，希望法官駁回求償請求。

台北地院審理時，法官勘驗證據，發現女方曾傳訊息給丈夫，「17號的事是我的錯，我跟你道歉」等語，認定男方主張應為真，求償有理，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判女子與阿煌須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。