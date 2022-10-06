九合一大選倒數不到兩個月，各縣市都成政黨的兵家必爭之地，近日就有一份最新民調指出，民進黨屏東縣長候選人周春米的支持度僅以37.28％，小幅領先國民黨蘇清泉的34.89％，而尚未決定或是不會投票的比例則分別是17.06％、6.94％。該份民調更分析，民進黨屏東縣長潘孟安的施政滿意度為71.06％，現在選戰開打，民進黨的支持者中，卻有6.94％表示會棄綠投藍，改支持國民黨的蘇清泉。

根據《菱傳媒》公布的最新民調，民進黨在屏東縣的政黨支持度有29.61％，領先國民黨的20.44％，但在民進黨支持者之中，願意接續潘孟安滿意政績而轉頭支持周春米的民眾只有76.17％，同時尚未決定和不會投票的比例分別來到8.63%和6.19%，更有6.94%表示會棄綠投藍，改支持國民黨的蘇清泉，這也顯示潘孟安推銷政績、賣力助選，選票移轉的效果並不明顯。

該份報導更指出，雖然民進黨在屏東有著先天條件的優勢，但在藍綠厭惡值方面，有74.32％的反綠選民會投向蘇清泉，而反藍選民卻只有65.47％流向周春米；不論反藍或反綠都有約13個百分點表示尚未決定，另外還有8.76％的反藍選民表示不會去投票，因此這也代表還是有相當比例的選民，對民進黨初選和執政表示失望，這些也都將成為選戰關頭的最大變數。