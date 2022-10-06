九合一選舉「首都」之戰萬眾矚目，民進黨台北市長候選人陳時中，經過幾波錯誤的選戰操作，在北市三腳督中已呈現落後的局勢；外界也不斷揭發、強調他擔任疫情指揮官期間荒腔走板的表現，持續拉高選民對他的仇恨值。前立委郭正亮5日更爆出內幕，直言「民進黨的思考是，市議員不要選太差，『抗中保台』就是為了讓議員選出基本盤的招數」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，蘇貞昌和賴清德站台幫陳時中講話，代表陳時中的盤已經低於民進黨的基本盤了，所以他們現在是要鞏固綠的票，因為周玉蔻之亂讓一些綠的氣到不想投票，所以對深綠來說，「抗中保台」的訴求沒什麼用，而淺綠的票有些跑到黃珊珊那邊去了，覺得太意識形態受不了了。

郭正亮也說，現在陳時中是惹眾怒，他同溫層太厚了，陳時中也曾經試過幾次要偏向中間選民，要討好年輕人，結果通通適得其反，加上周玉蔻之亂，綠的基本盤都被動搖，剩下兩個月還是回到「穩扎穩打」，而這很容易就掉到「抗中保台」的調子，這是他最熟悉的。郭正亮強調，「民進黨的思考是，市議員不要選太差，已經不是陳時中會不會當選了，如果選到第三，市議員會很慘」。

郭正亮更說，「陳時中防疫的成績是被某些媒體捧出來的，當現在進入選舉，人家已經不再怕你了」，郭正亮提及，陳時中以前是防疫指揮官，民眾擔心台灣防疫會亂，所以也不好苛責，「現在選市長每個人都會追問，就會變成很容易打臉，在這種情況下講防疫也沒得分，就變成推老路『抗中保台』了，所以『抗中保台』坦白說，就是民進黨意外落後於基本盤的地方，才是加分的，為了讓議員選出基本盤的招數」。