新北市一名陳姓男子透過交友軟體認識未成年少女，與對方相約在汽車旅館發生性行為，案情曝光關鍵為少女的父母查看少女的GPS定位，驚覺少女人在汽車旅館，隨即報警並在外守候，當場逮獲完事的陳男。新北地院審結，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，處4月徒刑，緩刑2年，可上訴。

判決書指出，陳男透過交友軟體認識未成年少女，明知對方為年滿14歲未滿16歲之女子，仍與對方相約汽車旅館，在不違反少女意願之下，與對方性交1次，因少女雙親發現少女的GPS停留在汽車旅館，立刻報警並於現場等候，經警方到場後將陳男逮捕。

陳男接受偵訊時認罪，檢察官核對少女、少女雙親的證述，以及警方密錄器等事證，認定陳男的自白與事實相符，堪認罪嫌，依法提起公訴。

新北地院審理時，考量陳男並無前科，且事後與少女父母達成調解，少女父親也同意讓陳男有改過自新的機會，法官也認為暫時不執行刑期為適當，最終依犯對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，處4月有期徒刑，宣告緩刑2年，期間付保護管束，另須接受4小時法治教育課程。可上訴。