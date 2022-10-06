只剩深綠票？民進黨台北市長候選人陳時中在最新TVBS民調僅拿22％，前立委郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中近日開始接受藍營媒體訪問，但仇恨值很難降，討好年輕人及中間選民的幾次宣傳也適得其反，讓陳時中回到本質比較嚴肅的風格，但這個風格就是沒有人要看。

郭正亮表示，柯文哲講的是說，台灣明明跟中國大陸有這麼密切的關係，那些選票本來就是陳時中拿不到的，他(陳時中)還說國籍是你自己選的；你看包括蘇貞昌為他站台講的話，還有賴清德講的話，基本上陳時中的盤已經低於民進黨的基本盤，所以他們現在是要鞏固綠的票。

郭正亮強調，真正最有資格來指責陳時中防疫的是黃珊珊，她至少在萬華表現那兩個禮拜，大家都有看到，還(累到)打點滴，每天就全身都是濕的，當時她貼臉書大家都看到了。結果你(陳時中)自己在那邊吹牛。

郭正亮說，陳時中現在也擴大(戰線)，開始接受藍營的訪問，比方說剛剛看到朱凱翔也可以訪問到他，看了下一跳「唉唷！朱凱翔可以約到陳時中耶？」雖然很多藍營的人看到他就轉台，因為仇恨值，可是他好像就發現到都碰不到藍的。他曾經試過要偏中間選民，就要討好年輕人那幾場，結果通通適得其反，所以他有點挫折。又碰到周玉蔻之亂，連基本盤都動搖，所以剩下兩個月，就回到他那個本質上就是很嚴肅的風格，「那個嚴肅的風格就是沒有人要看」。