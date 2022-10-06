民眾黨新竹市長參選人高虹安近日遭民進黨與側翼猛攻，從論文打到補習班上台大，如今又造謠高靠插班進北一女傳言，但隨即遭打臉，有網友起底，其中一名散布假訊息的深綠粉專《難攻大士》背後經營者，竟是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻。

近日綠營側翼再度指控，高虹安媽媽是方濟中學教師，高靠著媽媽的關係，特權插班進入北一女，更稱高虹安考上師大時分數只有227分，因此高學歷根本是「過水」，隨後便有數百個深綠臉書帳號瘋狂轉傳消息。

臉書《難攻大士》分享高虹安特權插班進北一女消息，遭起底背後持有者是鄭運鵬親哥哥鄭運鴻。(圖／取自PTT、難攻大士臉書)

有網友在PTT發文，表示其中跟著分享消息並開酸深綠粉專《難攻大士》，其持有者就是鄭運鵬的親生哥哥鄭運鴻，他也開酸，民進黨好像以為方濟中學只有高中部，但事實上高虹安念的是國中部，且當時高成績優異，時常拿下全校第一，後來推甄上北一女，其母親也只是一名普通教師，根本沒有特殊權力，卻被造謠與國民黨高層關係密切。文末也大酸「記得去問鄭運鵬，對於親哥哥造謠有什麼感想」。

此外也有網友查詢，當年師大資訊系的分數為372分，與謠言中的227分根本不符，大酸「側翼考不上師大就算了，難道現在連師大都想抹黑」？

對此高虹安也痛批，綠營側翼現在連她的北一女學歷都要造謠，強調自己國中市長獎畢業，推甄考入北一女，結果現在謠言連鄭運鵬的親哥哥都在轉傳。為什麼綠營連最基本的事實都要造謠抹黑，難道大家還要繼續容忍這種選舉文化？