在全球面臨通膨危機之際，石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天同意大幅減產，以提振原油價格。白宮指出，美國總統拜登對此決定感到失望，並批評這是短視近利之舉。

法新社報導，OPEC+今天在奧地利首都維也納召開會議，於聲明中宣布已同意11月起每日原油產量將大減200萬桶。

這是OPEC+自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰以來最大規模減產，引起對於油價恐再度飆升的擔憂，目前全球各國正面臨因能源價格飆漲而加劇的通膨。

對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）及經濟顧問狄斯（Brian Deese）在聲明中表示：「總統（拜登）對於OPEC+短視的決定感到失望。」

這份聲明也指稱，OPEC+這次減產將衝擊早已深受高物價所苦的國家，全球經濟正持續面臨俄羅斯攻擊烏克蘭造成的負面影響。（譯者：陳正健）1111006