德國國會友台小組參訪多處安平古蹟。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

台南市長黃偉哲率市政團隊與訪團合影。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

德國國會友台小組主席魏爾胥率跨黨派5位友台小組副主席訪問團在2日抵台後，接連拜會已蔡英文總統及高層政要，5日特別參訪台南，走訪南科及安平多處景點，市長黃偉哲也率眾迎訪，訪團表示，台南的廟宇文化相當特別，也對籤詩特別有興趣，希望有機會能再多來看看。

此行為魏爾胥主席第5次訪台，也是自疫情爆發以來德國第一個正式來訪台灣的官方訪問團，訪團除了台北拜會行程外，更特地南下參訪與市長會晤，並參訪台南科學園區、安平古堡等。

訪團今日先行前往南科直得科技公司，因為董事長陳德芬與總經理許明哲都曾留學德國，且在德國也有投資產業，另外造訪園區內兩家德商默克及亞洲漢威公司。

台南市長黃偉哲率戴謙副市長、觀光旅遊局長郭貞慧、民政局長姜淋煌歡迎訪賓。黃偉哲表示，台南很榮幸能夠接待支持台灣的國際夥伴，期望透過台德間的經貿、外交及文化交流，持續深化雙邊關係，而參訪的安平正是台灣歷史的起點，台南在台灣的歷史文化上擁有舉足輕重的地位。

隨後雙方走訪了安平古堡及安平天后宮等景點，並以步行方式體驗了安平巷弄及特有的劍獅文化。訪團表示，台南的廟宇文化對來自歐洲的他們而言相當特別，除了對籤詩特別有興趣外，也主動提出希望有機會再多看看不同的廟宇建築。