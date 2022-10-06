動力火車將在15日於高雄巨蛋舉辦「都是因為愛世界巡迴演唱會」高雄場。近日推出由世界麵包冠軍師傅陳永信製作，攜手動力火車推出的限定聯名商品「 動力捲」，即將在高雄巨蛋場館外限時限量販售。

說到三人的合作，要回到2021年的中秋節前夕，動力火車邀請公司同門職人師弟陳永信，一起上通告做月餅進而結緣，時隔一年三人再次相見，尤秋興驚訝：「老師！你怎麼都沒有變！怎麼還是那麼高啦！」陳永信表示：「我都是吃麵包長高的。」顏志琳更笑說：「我覺得我們現在要趕快來吃麵包還是蛋捲，看看能不能在下周演唱會上可以再抽高幾公分。」

談到平常吃蛋捲的習慣也看出不同性格，顏志琳是屬於邊吃邊掉屑的豪邁型，掉在地上最後拿吸塵器吸完。尤秋興則是節儉型，笑說：「我都是身體傾斜45度角吃，這樣屑掉在衣服上還可以集中起來最後吃掉。」已經推出過動力咖啡，這次推出動力捲，也讓兩人產生經營副業的興趣，曾經在愚人節騙粉絲要賣動力火鍋也發願：「或許有一天會實現！」