連日來烏克蘭部隊在赫爾松（Kherson Oblast）展開攻勢，首先用數日時間圍攻並收復利曼（Lyman），隨即乘勝追擊潰敗的俄軍。多數專家分析認為，現在不是俄軍能否抵擋烏軍攻勢的問題，而是這一萬多俄軍精銳是否會遭到圍殲、以及敗局已定的普丁是否會動用核武的問題。外傳俄方對核武器已有動作，美方也放話警告，一旦普丁動用核武，它將是這場戰爭最後的高潮，但無論動用與否，都無法改變普丁慘敗的命運。
烏軍如外界預期展開赫爾松攻勢後，先拿下了利曼這個重要的運輸樞鈕，隨後對達維季夫布里德（Davydiv Brid）、杜查德尼（Dudchany）等多個市鎮展開攻勢，10月5日已推進到新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水電站，而過程中撤往米洛夫重新集結的俄軍尚未站穩就遭到截擊，被迫放棄米洛夫。3天下來的烏軍追擊讓俄軍一路敗退，但是實際交戰的情況並不多，俄軍與先前一樣是沿途丟下重型武器裝備落荒而逃。
烏克蘭總統澤倫斯基也宣布解放了達維季夫布里德、琉比米夫卡（Lyubymivka）等8個城鎮。烏克蘭國防部官方推特幾乎是每隔幾小時就播放視頻，內容是某地市政大樓或重要據點被烏軍攻佔後升起烏克蘭國旗畫面，而且這些烏軍看起來並未經歷什麼激烈的戰鬥，就直接收復了數個城鎮。
整體而言，至5日下午為止，赫爾松東北部已全部被烏軍收回，一位知名的俄羅軍事博主說，俄軍潰敗情況淒慘，既不是後退也不是撤離，比較像在逃難。退至赫爾松市的集結的部隊總數估計可能有15000人，這批部隊是俄軍裝備較好、經驗豐富的精銳，已退休的前美國4星上將裴卓斯（David Petraeus）接受NBC訪時說，如果烏軍截斷並俘虜赫爾松口袋裡的15000人，普丁的政權可能會直接崩潰。
在烏軍攻勢凌厲、俄軍節節敗退之下，外界更加注意到普丁與俄國官員暗示可能動用核武的言論。許多專家擔憂，俄方動用核武已成為這場戰爭最大的變數，雖然過去俄羅斯也用過核武威脅，但當時軍事遭遇挫折的情況不像現在這麼嚴重，而且還有很多手段可以運用。現在各種常規手段已用盡，如果不動用核武的威懾力量，俄軍將持續潰敗被逐出烏東地區，甚至已佔領多年的克里米亞半島也將拱手返還。
其他國家對於普丁動用核武的可能性保持謹慎的態度，英國媒體引述消息人士稱，俄羅斯已開始準備核武器，情報顯示俄羅斯中部一列由俄羅斯秘密核部門「第12委員會」運營的火車正駛向烏克蘭，研判是向西方發出莫斯科正在升級的信號，或是準備進行戰略威懾演習，甚至也有猜測是將戰術核武運送到俄烏戰爭前線。日媒與澳大利亞天空電視（Sky TV）也引述相關報導說，從衛星影像分析，可能用於運輸核武的列車從俄羅斯的舍季耶夫（Sergiyev）已開往約500~600公里外的烏克蘭邊境。英國前情報官員麥肯錫（Forbes McKenzie）表示，這不奇怪，如果是北約也會這樣，只要是擁核國家都會這麼做。
美國方面則謹慎地表示，還未看到俄方準備動用核武的跡象，俄國外交部也表態堅持「不使用核武器聲明」。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已向俄方表明，如果使用核武，將有非常嚴重的後果。但是，如果普丁執意使用小型的戰術核武來展示核威懾力量，美國前中情局長、退役陸軍四星上將裴卓斯認為，美國「將領導整個北約，極力掃除位於烏克蘭、克里米亞戰場的所有俄軍與黑海艦隊的每一艘船艦。」
他說，雖然烏克蘭尚非北約國家，但動用核武造成的核輻射仍會影響北約國家，可以解釋為對北約的攻擊。因為核武太可怕了，西方國家必須有所回應，不能置之不理，就算不想升級為核武大戰，也必須表明這種做法絕對不可接受。」
有專家指出，俄軍的核武大多數是前蘇聯時期遺留下來，其保養與更新極為重要，同時也會花費大量經費，以俄軍維護裝備混亂與貪凟惡習，這時是否真能動用核武都有問題。現在連新近徵召上戰場的士兵都沒有足夠的基本裝備，士兵上戰場前自行向商家購買，而商家的貨源若不是從部隊私下流出，就是仿製的劣貨，這樣的部隊要動用到數十年從未使用過的核武器，實在令人懷疑。到時就算普丁下令，恐怕能順利發射都還有問題。
不過即使普丁真的使用戰術核武，幾乎就是與所有國家為敵，就算消滅了大量的烏克蘭部隊，也會引來美國與北約的直接介入，導致大量俄軍被消滅，不只談判無望，也贏不了這場戰爭，最終動用核武這個俄烏戰爭的高潮將成為普丁政權倒台最後的瘋狂。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。