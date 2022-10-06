連日來烏克蘭部隊在赫爾松（Kherson Oblast）展開攻勢，首先用數日時間圍攻並收復利曼（Lyman），隨即乘勝追擊潰敗的俄軍。多數專家分析認為，現在不是俄軍能否抵擋烏軍攻勢的問題，而是這一萬多俄軍精銳是否會遭到圍殲、以及敗局已定的普丁是否會動用核武的問題。外傳俄方對核武器已有動作，美方也放話警告，一旦普丁動用核武，它將是這場戰爭最後的高潮，但無論動用與否，都無法改變普丁慘敗的命運。

🇷🇺⚡🇺🇦 Intense fighting footage shows a Ukrainian tank carrying Ukrainian soldiers being damaged twice during a Russian ambush in the Kharkiv region.



They somehow escaped the ambush but were afterwards trapped : Report pic.twitter.com/xxm3VPPreq — OsintTv📺 (@OsintTv) October 5, 2022

烏軍如外界預期展開赫爾松攻勢後，先拿下了利曼這個重要的運輸樞鈕，隨後對達維季夫布里德（Davydiv Brid）、杜查德尼（Dudchany）等多個市鎮展開攻勢，10月5日已推進到新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水電站，而過程中撤往米洛夫重新集結的俄軍尚未站穩就遭到截擊，被迫放棄米洛夫。3天下來的烏軍追擊讓俄軍一路敗退，但是實際交戰的情況並不多，俄軍與先前一樣是沿途丟下重型武器裝備落荒而逃。

Second part of the video, showing the Russian forces surrendering to Ukrainian troops, and getting a deal in the process in exchange for the tank👌



2/2 pic.twitter.com/UIY3yCRHXs — News of Ukraine (@uasupport999) October 5, 2022

烏克蘭總統澤倫斯基也宣布解放了達維季夫布里德、琉比米夫卡（Lyubymivka）等8個城鎮。烏克蘭國防部官方推特幾乎是每隔幾小時就播放視頻，內容是某地市政大樓或重要據點被烏軍攻佔後升起烏克蘭國旗畫面，而且這些烏軍看起來並未經歷什麼激烈的戰鬥，就直接收復了數個城鎮。

整體而言，至5日下午為止，赫爾松東北部已全部被烏軍收回，一位知名的俄羅軍事博主說，俄軍潰敗情況淒慘，既不是後退也不是撤離，比較像在逃難。退至赫爾松市的集結的部隊總數估計可能有15000人，這批部隊是俄軍裝備較好、經驗豐富的精銳，已退休的前美國4星上將裴卓斯（David Petraeus）接受NBC訪時說，如果烏軍截斷並俘虜赫爾松口袋裡的15000人，普丁的政權可能會直接崩潰。

烏軍展開赫爾松反攻，俄軍持續潰敗，烏軍收繳了大量俄軍棄置的重型武器。（圖／推特@UAWeapons）

在烏軍攻勢凌厲、俄軍節節敗退之下，外界更加注意到普丁與俄國官員暗示可能動用核武的言論。許多專家擔憂，俄方動用核武已成為這場戰爭最大的變數，雖然過去俄羅斯也用過核武威脅，但當時軍事遭遇挫折的情況不像現在這麼嚴重，而且還有很多手段可以運用。現在各種常規手段已用盡，如果不動用核武的威懾力量，俄軍將持續潰敗被逐出烏東地區，甚至已佔領多年的克里米亞半島也將拱手返還。

美國戰爭研究所分析衛星影像後認為，一列可能用於運輸核武的列車正由俄羅斯的舍季耶夫駛往距離500~600公里外的烏克蘭邊境。（圖／ISW）

其他國家對於普丁動用核武的可能性保持謹慎的態度，英國媒體引述消息人士稱，俄羅斯已開始準備核武器，情報顯示俄羅斯中部一列由俄羅斯秘密核部門「第12委員會」運營的火車正駛向烏克蘭，研判是向西方發出莫斯科正在升級的信號，或是準備進行戰略威懾演習，甚至也有猜測是將戰術核武運送到俄烏戰爭前線。日媒與澳大利亞天空電視（Sky TV）也引述相關報導說，從衛星影像分析，可能用於運輸核武的列車從俄羅斯的舍季耶夫（Sergiyev）已開往約500~600公里外的烏克蘭邊境。英國前情報官員麥肯錫（Forbes McKenzie）表示，這不奇怪，如果是北約也會這樣，只要是擁核國家都會這麼做。

專家從衛星圖像研判，由俄羅斯核武秘密部門第12委員會所在地開往烏克蘭邊境的火車上可能載有核武器。（圖／Skynews)

美國方面則謹慎地表示，還未看到俄方準備動用核武的跡象，俄國外交部也表態堅持「不使用核武器聲明」。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已向俄方表明，如果使用核武，將有非常嚴重的後果。但是，如果普丁執意使用小型的戰術核武來展示核威懾力量，美國前中情局長、退役陸軍四星上將裴卓斯認為，美國「將領導整個北約，極力掃除位於烏克蘭、克里米亞戰場的所有俄軍與黑海艦隊的每一艘船艦。」

NATO will destroy all Russian troops and equipment on the territory of Ukraine, and will sink the Black Sea Fleet of the Russian Federation if Russia uses nuclear weapons against Ukraine - former head of the US CIA David Petraeus pic.twitter.com/T99uiBbFMA — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 3, 2022

他說，雖然烏克蘭尚非北約國家，但動用核武造成的核輻射仍會影響北約國家，可以解釋為對北約的攻擊。因為核武太可怕了，西方國家必須有所回應，不能置之不理，就算不想升級為核武大戰，也必須表明這種做法絕對不可接受。」

有專家指出，俄軍的核武大多數是前蘇聯時期遺留下來，其保養與更新極為重要，同時也會花費大量經費，以俄軍維護裝備混亂與貪凟惡習，這時是否真能動用核武都有問題。現在連新近徵召上戰場的士兵都沒有足夠的基本裝備，士兵上戰場前自行向商家購買，而商家的貨源若不是從部隊私下流出，就是仿製的劣貨，這樣的部隊要動用到數十年從未使用過的核武器，實在令人懷疑。到時就算普丁下令，恐怕能順利發射都還有問題。

俄軍的核武大多數是前蘇聯時期遺留下來，以俄軍維護裝備混亂與貪凟惡習，到時是否真能動用核武都是個疑問。（圖／美聯社）

不過即使普丁真的使用戰術核武，幾乎就是與所有國家為敵，就算消滅了大量的烏克蘭部隊，也會引來美國與北約的直接介入，導致大量俄軍被消滅，不只談判無望，也贏不了這場戰爭，最終動用核武這個俄烏戰爭的高潮將成為普丁政權倒台最後的瘋狂。