駐波士頓臺北經濟文化辦事處（Taipei Economic & Cultural Office in Boston）處長孫儉元特別到場致詞。(攝影：Coco Chan)

哈佛大學教授黃樂仁（左一）、《魔法阿嬤》導演王小棣（左二）、《魔法阿嬤》製作人張可欣（右二）。(攝影： Coco Chan)

邁入第四年的波士頓臺灣影展（Taiwan Film Festival of Boston），今年不僅有在美華人參與，更有波士頓當地民眾共襄盛舉。(攝影： Coco Chan)

第四屆波士頓臺灣影展（Taiwan Film Festival of Boston）志工來自各界領域，共同合作推廣臺灣電影。(攝影：Blake Liu)

【愛傳媒特約記者劉霖林∕波士頓訊】第四屆波士頓臺灣影展（Taiwan Film Festival of Boston）10月1日至2日於波士頓 AMC Boston Common圓滿落幕，此次影展帶來2部短片及6部臺灣電影，吸引近千位民眾到場參與。現場除了《魔法阿嬤》導演王小棣、《尋找神話之鳥》導演梁皆得以及《我的兒子是死刑犯》導演李家驊專程自臺灣來到波士頓，駐波士頓臺北經濟文化辦事處（Taipei Economic & Cultural Office in Boston）處長孫儉元、影展顧問林嘉賢醫師與波士頓亞裔影展（BAAFF）創辦總監 Susan Chinsen 等亦出席致詞。

今年度的波士頓臺灣影展以「裂縫與光」（Crack & Light）為主題，裂縫象徵著人生中的缺憾，也就是有如此不完美的裂縫，溫暖的光才能照入。由波士頓遠見地產（Montivista Real Estate Investment）冠名贊助的《魔法阿嬤》、綠楓法律事務所（Green Maple Law Group）贊助的《我的兒子是死刑犯》、生態紀錄片《老鷹之手》、《乘著光影旅行》、《聽見歌再唱》等都在片單中。新北市政府也提供入選2021新北市紀錄片獎優選影片的《通道》、《苦伶的臉譜》等2部短片。

《魔法阿嬤》導演王小棣於座談會時表示，在拍攝時因預算緊湊，所有人員都需要出一份力，而戲中的那一條蛇正是一位五歲孩子幫忙配音的，「為了效果，我需要勒住他的脖子！」此話一出，讓全場觀眾都倒抽一口氣；他才趕緊接著說：「我平常是不會這樣對小孩子的！」幽默回憶拍攝現場的方式，逗得全場觀眾笑聲不斷。製作人張可欣也在座談中分享，她認為動畫可以跨越種族、年齡、性別，別具意義，而這樣的動畫片在世界各地都有很多迴響，尤其是親情、宗教等主題，透過動畫片能更有能量地傳遞出來。

《我的兒子是死刑犯》導演李家驊亦提及，電影在台放映時雖曾被觀眾質疑，但他認為若人民沒有權力自己處決殺人犯來伸張正義，政府也應無權處決任何人。他希望國家能建立一個健全的司法體制來教化犯人面對並承認錯誤，才是根本解決社會殺人罪的問題。《尋找神話之鳥》導演梁皆得則非常高興能與哈佛比較動物學、博物館學與鳥類博士 Scott Edwards一同交流。導演梁皆得表示，「今日鳥類，明日人類。幫助鳥，也就是幫助我們人類。」期望大家能更注重自然環境、海洋資源保護等議題。而受到影展邀請前來的阿靈頓國際影展組織（Arlington International Film Festival），在活動後不僅對臺灣電影非常感興趣，更主動接洽由賴麗君執導的《老鷹之手》，希望將其引入國際影展放映。

目前就讀哈佛大學的蕭同學說，最令其印象深刻的電影為《我的兒子是死刑犯》，這是他第一次有機會認真思考死刑這個議題，並能以更多角度去分析，而非單方面吸收媒體所陳述的看法。哈佛費正清中國研究中心訪問學人簡永達則特別提到，在《魔法阿嬤》的座談中，有位當地觀眾不解，「為什麼選鬼當主題？」；導演王小棣回答，「因為我們的阿嬤相信。」講到心坎上的對話，讓其難以忘懷。他認為用一場影展向美國人介紹臺灣是一項相當有挑戰性的任務，而「波士頓臺灣影展完美完成了這項挑戰。」

特地從紐約州到波士頓參加影展的觀眾侯先生表示，「看到美國的觀眾和我一樣隨著銀幕光影而感動，讓我覺得這個影展不只撫慰了像我這樣身處異鄉的台灣人，更給了世界一扇認識臺灣的窗口。」他也提到，最喜歡影展的部分為臺灣導演與美國學者、觀眾的映後對談，「異文化的碰撞與交流讓這些電影的內涵超越地域，有了更深更廣的普世意義。」

此次波士頓臺灣影展，為疫情後首次邀請導演自臺灣親臨波士頓與觀眾互動，影展團隊與波士頓在地藝文組織合作，並力邀哈佛大學教授黃樂仁（Laura Huang）、Scott V. Edwards等擔任座談會主持人，致力將臺灣的電影及文化故事與國際脈絡緊密連結。在影展團隊的努力下，到場參與的觀眾更為多元，今年也增加不少波士頓當地民眾的新面孔到場，間接肯定了團隊志工的付出。