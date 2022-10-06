根據《菱傳媒》昨(5日)公布最新的屏東縣長候選人支持度網路調查，民進黨參選人周春米僅以37.28%，小幅領先國民黨參選人蘇清泉的34.89%。對此，國民黨議員羅智強昨在臉書表示，有些人可能會覺得，怎麼可能！屏東不是很綠嗎？但從另一個角度，又是事理之必然。而無黨籍立委高金素梅更是現身留言，拋出7個問題，包含民進黨在屏東的執政成績，大家滿意嗎？屏東的縣長是五星，屏東縣民的薪資只有一星，這樣的執政及格嗎？

高金素梅在羅智強的貼文底下留言表示，民進黨在屏東連續執政25年，25年了，大家滿意嗎？25年前屏東人口有91萬，現在剩79萬；25年前，屏東有有55席議員，這一次選舉，屏東只剩43席議員。年輕人口不斷外流，為什麼？根據主計處的調查，屏東的企業員工薪資全台倒數第二名，只有新竹市的一半。根據104人力銀行調查，屏東的企業員工資全台最後一名。

高金素梅更詢問大家，民進黨在屏東的執政成績，大家滿意嗎？這是不及格的執政成績。可是，雜誌卻連續四年給了屏東五星縣長，大家相信嗎？屏東的縣長是五星，屏東縣民的薪資只有一星，這樣的執政及格嗎？我們要不要翻轉25年的民進黨執政？我們要不要讓蘇清泉來終結不及格的執政？